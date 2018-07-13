Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkında Bilinmeyenler

"Birçok yabani ve evcil hayvanda konaklayan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, insanlara, Hyalomma cinsi aç erişkin kenelerin, tutunması ve tutunduğu yerde 12 saatten fazla kalması ile bulaşır. Çünkü kene, ancak o zaman kan emmeye ve mide içeriğini vermeye başlar. Virüs, dış ortamda çok dayanıksızdır. İnsanlarda kırım kongo, kene popülasyonunun artışı ile doğrudan ilgilidir. Ayrıca bu hastalık, virüsü kanında bulunduran bir hayvandan insana bulaşabildiği gibi, hasta insandan da yakınlarına, başka insanlara veya sağlık personellerine bulaşabilir" diyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nail Özgüneş açıkladı