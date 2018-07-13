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Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkında Bilinmeyenler

Yaz aylarında piknik, gezi gibi aktivitelerimiz artmasıyla kırsalda geçirdiğimiz süreçte ısırması, en önemli endişemizden birisi olmuştur. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKAV) ülkemizde 2002 yılında dikkatleri üzerine çekmiş, 2003 yılında tanımlanmıştır. Bölgemizde yapılan bilimsel çalışmalara göre bu salgından ölüm oranı yüzde 6 oranında görülmektedir.

Giriş Tarihi: 13.7.2018 10:35
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkında Bilinmeyenler

"Birçok yabani ve evcil hayvanda konaklayan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, insanlara, Hyalomma cinsi aç erişkin lerin, tutunması ve tutunduğu yerde 12 saatten fazla kalması ile bulaşır. Çünkü kene, ancak o zaman kan emmeye ve mide içeriğini vermeye başlar. Virüs, dış ortamda çok dayanıksızdır. İnsanlarda kırım kongo, kene popülasyonunun artışı ile doğrudan ilgilidir. Ayrıca bu hastalık, virüsü kanında bulunduran bir hayvandan insana bulaşabildiği gibi, hasta insandan da yakınlarına, başka insanlara veya sağlık personellerine bulaşabilir" diyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nail Özgüneş açıkladı

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Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkında Bilinmeyenler
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