Haberler Sağlık Haberleri İbn-i Sina’nın mucizevi tarifi kanseri yeniyor!

İbn-i Sina’nın mucizevi tarifi kanseri yeniyor! Ünlü tıp bilimcisi İbn-i Sina’dan mucizevi tarif. Önemli sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılan ve hala geçerliliğini koruyan bu tarifi sizler de basit bir biçimde hazırlayabilirsiniz. İbn-i Sina’nın mucizevi karışımını sizler için derledik,işte o mucizevi karışım…

Giriş Tarihi: 14.7.2018 12:50 Güncelleme Tarihi: 14.7.2018 12:51