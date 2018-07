30’unda domates 60’ında yağlı balık yiyin

BUGÜN NELER OLDU

Cildinizin ışıl ışıl görünmesi, yumuşak ve pürüzsüz olması için en iyi güzellik gıdalarını tercih etmeniz gerekir. Sağlıklı görünmenin temelini oluşturan en besleyici gıdaları keşfedin. Bunlar cildinizin her gün ışıl ışıl parlamasını ve güzel görünmesini sağlar. Her gün yediğiniz sağlıklı gıdalar içeriden cildinizi pürüzsüz, yumuşak ve ışıl ışıl görünmesi için besler. İşte ALFA Yayıncılık'tan çıkan 'Ye, Güzelleş' kitabından alınan yaşlara göre beslenme tüyoları...Cildimiz yaşlanır ama bu gerçek, tercih ettiğimiz gıdaların yardımıyla cildimizi mümkün olabildiğince taze ve kırışıksız tutamayacağımız anlamına gelmez. 10 yıllar geçtikçe cildimiz esnekliğini yitirir. 30'lu yaşlardan itibaren kollajen üretimini destekleyen gıdalar yemek önemlidir.Beslenmenizi ve cildinizi iyi bir multivitamin ve mineral takviyesiyle destekleyebilirsiniz.Sonraki 10 yıllarda omega yağı ve hiyalüronik asit takviyeleri faydalıdır.Yoğun sosyal hayat nedeniyle sağlıklı beslenme öncelikli olmayabilir. İyi beslenmediğiniz ve vücudunuzu toksinlerle doldurduğunuz için cildiniz vaktinden önce yaşlanabilir. 20'li yaşların sonunda sivilcelerle uğraşmaya ve egzama gibi diğer cilt problemleri yaşamaya başlayabilirsiniz. Birçok genç kadında demir eksikliği görülür; bu da solgun bir tene ve gözaltlarında koyu halkalara yol açar.Antioksidan zengini meyve ve sebzeler, özellikle de lahana, kivi ve biber gibi C vitamini yüksek olanlar. Yeterince demir aldığınızdan emin olmak için yeşil yapraklı sebzeler, kuruyemiş ve tohumlar, tam tahıl ve baklagiller tüketin.Yaşlanmanın ilk işaretleri, örneğin yüzdeki çizgiler görülmeye başlar.Sebum üretimi yavaşlar.Cildiniz kuru ve donuk görünebilir.Ara sıra benekler çıkabilir. Gözenekler genişler. Cilt pigmenti düzensiz hale gelebilir. Bu, hamilelikteki hormonal değişikliklerle ilişkilendirilebilir.Gelecekte sağlıklı bir cilde kavuşmanın temellerini atmak için birçok besleyici gıdaya ihtiyaç duyarsınız.Domates, havuç ve brokoli gibi parlak renkli, besleyici gıdalar. Karotenoidler, cildi yaşlandırıcı serbest radikallere karşı korur. Yağlı balık, baklagiller, kuruyemiş, tohumlar ve yağsız et; kollajenlere katkıda bulunur.Burundan ağıza çizgiler, daha belirgin hale gelir. Sebum üretimi düşmeye devam ettiği için cilt nemini kaybeder. Cildiniz genel olarak kuru ve daha ince görünebilir. Cilt tonu eşitsiz olabilir. Hindistan cevizi, keten tohumu ve haşhaş gibi cildi besleyen yağlar ve somon ya da uskumru gibi taze, yağlı balıklar. B vitaminleri de cilt kuruluğunun önlenmesinde önemlidir.Esmer pirinç, tam tahıllı gevrekler ve kepekli ekmek gibi tahıl kaynaklarından B vitaminleri alabilirsiniz.B12 vitamini için balık, tavuk ve yağsız et tüketmeniz gerekir. Vejetaryenseniz B12 takviyesi alabilirsiniz.Kollajen ve elastin, sağlıksız seviyelere düşebilir. Bu önemli cilt proteinlerini sağlıklı seviyelerde tutmak için diyetimizin optimum besleyici gıdaları içermesine özen göstermemiz gerekir. Hormonlardaki değişiklikler, kabarıklık ve kızarıklıklara yol açabilir.Cildi yumuşak tutmak için zeytinyağı ve Hindistan cevizi yağı, avokado ve yağlı balıktan temel yağ asitleri.Baklagiller, kuruyemiş, yumurta, balık ve yağsız etten sağlıklı proteinler alın.Böğürtlengiller ve domates gibi kırmızı gıdalar kollajen destekleyici likopen içerir.Organik soya ürünleri ve baklagiller, hormanların dengelenmesine katkıda bulunur.Kollajen seviyeleri ve antioksidan üretebilme yeteneği düşer. Bu nedenle yaşlandıkça bolca antioksidan almak daha da önem kazanır. Hiyalüronik asit üretimi de yaşlandıkça düşer. Bu, sağlıklı kollajen için önemlidir ve cildin nemi korumasına yardım eder. Cildi dolgun tutup kuruluk ve kırışıklıkları önler.Yağlı balık, Hindistan cevizi ve zeytinyağından sağlıklı proteinler ve yağlar.Yeşil yapraklı sebzeler ve kök sebzeler gibi antioksidan yönünden zengin sebze ve meyveler. Soya ürünleri ve tatlı patates gibi hiyalüronik asitli gıdalar tüketin.Cildin sıkılığının kaybedilmesi; çizgiler, kırışıklıklar gibi yaşlılık işaretlerinin ortaya çıkmasına yol açar. Antioksidanlar, cilde esneklik kazandıran ve cildin yüzeyine yakın kılcal damarlara kan dolaşımını yayarak doğal bir ışıltı kazandıran hayati kollajen ve elastin proteinlerini korur.Karotenoidler, C ve E vitaminleri, flavonoidler ve resveratrol gibi temel cilt antioksidanları; taze meyve ve sebzelerde bolca bulunur. Güzellik veren bu gıdaları yeterince almak için her renkteki taze sebze ve meyveleri tüketmeniz gerekir; böğürtlengillerden yeşil yapraklı sebzelere, kabak ve havuçtan tatlı patates ve pancara kadar. 2015 yılındaki bir araştırmaya göre, organik olarak yetiştirilen meyve ve sebze daha da çok antioksidan sağlar ve organik meyve ve sebzeler tüketmek, her gün bir veya iki ekstra porsiyon tüketmeye eşdeğerdir.Birçok taze meyve ve sebzede bulunan bu önemli vitamin, kollajen üretiminde temel olduğu için özel olarak vurgulanmayı hak eder.Bir antioksidan olan C vitamini, zararlı serbest radikallerin kollajen üzerindeki etkisini azaltır. Vücudumuz C vitaminini depolayamadığından, diyetimize her gün dahil etmemiz önemlidir.Sağlıklı cilt, temel yağ asidi adı verilen çoklu doymamış yağ asitleri başta olmak üzere sağlıklı yağlara ihtiyaç duyar. Omega-3 ve omega-6 bunların başında gelir. Bu yağlar, hücre zarlarını destekler ve cildin doğal yağ bariyerini korur. Vücudunuz omega-3 ve omega-6'yı kendi başına üretemediği için bunları diyetiniz aracılığıyla almanız gerekir. Et, tam taneli tahıl ve bitkisel yağlar gibi gıdalarda bulunan omega-6, hücrelerin işlevlerini yerine getirmesine katkıda bulunur ama çok fazla alınması durumunda iltihaplanmaya yol açabilir. Yağlı balık, yumurta, kuruyemiş, chia, keten tohumu ve kenevir tohumu gibi gıdalarda bulunan omega-3 ise iltihaplanma karşıtıdır ve cildi sakinleştirir.Cildimiz asıl olarak proteinden oluşur.Protein eksikliği; cilt sıkılığının kaybedilmesi ve çizgiler, sarkıklar gibi yaşlanma işaretlerinin vaktinden önce ortaya çıkmasına yol açabilir. Günlük diyetinizin yaklaşık yüzde 15'i proteine dayalı olmalıdır. Sağlıklı protein kaynakları; kenevir tohumu, tofu, yumurta, kinoa, deniz yosunu, ıspanak, kuruyemiş, fasulye ve baklagiller, balık ve biraz da yağsız et ve süt ürünleridir.