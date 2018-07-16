Haberler Sağlık Haberleri 30’unda domates 60’ında yağlı balık yiyin

30’unda domates 60’ında yağlı balık yiyin Bir kişinin nasıl beslendiğini anlamak istiyorsanız cildine bakmanız yeterlidir. Pürüzsüz, yumuşak ve ışıl ışıl bir cildin sırrı, yeterli ve dengeli beslenmede saklı. 30 yaşında domates ve kuruyemiş, 60’ında ise kök sebzeler ve yağlı balık tüketin