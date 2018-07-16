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Çocuğunuzu enfeksiyonundan korumam 10 yolu...

Havaların ısınmasıyla birlikte başta lar olmak üzere birçok kişi serinlemek için deniz ve ları tercih ediyor. Klorlandığı için temiz olduğu düşünülen havuzlar özellikle çocuklar için enfeksiyon kaynağı haline gelebiliyor. Prof. Dr. Ahmet Soysal, havuzlarda enfeksiyon hastalıklarına karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 16.7.2018 09:56 Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 10:03
Çocuğunuzu havuz enfeksiyonundan korumam 10 yolu...

HAVUZLAR ENFEKSİYON KAYNAĞI OLABİLİR

Okulların tatil olması ve havaların ısınmasıyla birlikte oteller, tatil siteleri ve su parklarının ları özellikle ların akınına uğramaktadır. Anne ve babalar genellikle bu havuzların dezenfekte olduğunu düşünmekte ve havuzlardan enfeksiyon kapılmayacağını sanmaktadırlar. Ancak, bilinenin aksine düzenli klorlanan havuzlar bile hem çocuklar hem de yetişkinler için enfeksiyon kaynağı olabilmektedir. Günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerde yüzme havuzu kaynaklı ishal salgınları rapor edildiği bilinmektedir.

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Çocuğunuzu havuz enfeksiyonundan korumam 10 yolu...
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