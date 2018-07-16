Yaz aylarında 6 kritik ilk yardım önerisi !

BOĞULMA

Yaz kazaları arasında, havuz ve denizde boğulmalar da ciddi ölçüde artıyor. Yüzme bilmeyenlerin yanı sıra, yüzme bilenler de bu tehlikeyle karşı karşıya. Boğulmaktan kurtardığınız kişinin denizde ya da havuzda size kesinlikle sarılmasına izin vermeyip arkasına geçip taşımanız gerekiyor.

İlk müdahale:

Dr. Veysel Balcı "Yüzme bilenlerin de boğulma tehlikesiyle karşılaştığını görüyoruz. Ambulans ulaşana kadar bilinci yerinde değilse solunumunu kontrol etmeniz, solunumu yoksa temel yaşam desteği yapmanız gerekiyor. Bunun için de ilkyardım eğitiminin ne kadar önemli olduğunu belirtmek isterim'' diyor.