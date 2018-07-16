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aylarında 6 kritik önerisi !

Açık havada bolca zaman geçirilen ayları bir yandan da tehlikelere davetiye çıkarıyor. Özellikle okulların kapanmasıyla çocuklar dışarıda daha fazla oyun oynarlarken, top koşturup atlayıp zıplıyor, bisiklete biniyor; kimi ailesiyle kimi de tek başına ya da arkadaşlarıyla deniz veya havuza gidiyor. Dışarıda artan hareketliliğe paralel; düşme ve yaralanmadan yanığa, kesilerden boğaza yabancı cisim kaçmasına ve boğulmaya dek yaşamı tehdit eden birçok kazayla karşılaşılabiliyor. Dr. Veysel Balcı, çocukların en sık karşılaştığı 6 yaz kazasını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Giriş Tarihi: 16.7.2018 17:16
Yaz aylarında 6 kritik ilk yardım önerisi !

BOĞULMA

kazaları arasında, havuz ve denizde boğulmalar da ciddi ölçüde artıyor. Yüzme bilmeyenlerin yanı sıra, yüzme bilenler de bu tehlikeyle karşı karşıya. Boğulmaktan kurtardığınız kişinin denizde ya da havuzda size kesinlikle sarılmasına izin vermeyip arkasına geçip taşımanız gerekiyor.

İlk müdahale:

Dr. Veysel Balcı "Yüzme bilenlerin de boğulma tehlikesiyle karşılaştığını görüyoruz. Ambulans ulaşana kadar bilinci yerinde değilse solunumunu kontrol etmeniz, solunumu yoksa temel yaşam desteği yapmanız gerekiyor. Bunun için de ilkyardım eğitiminin ne kadar önemli olduğunu belirtmek isterim'' diyor.

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Yaz aylarında 6 kritik ilk yardım önerisi !
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