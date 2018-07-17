Ahududunun bilinmeyen faydası

Uluslararası bir çalışma, ahududu
yemenin kalp rahatsızlığı riskini azalttığını gösterdi. İngiltere, Almanya
ve İspanya
'dan bilim insanlarının katıldığı araştırma, bu meyvenin kalp damarlarını sağlıklı tutup kan akışına yardımcı olduğunu kanıtladı. Yapılan deneyde ahududulu içecek içenlerin kan akışının daha düzenli hale geldiği, kan akışıyla birlikte damarların genişlediği ortaya çıktı. Bu durumun insanların kalp rahatsızlığına yakalanma riskini azalttığını belirten yetkililer, ahududunun düzenli olarak tüketilmesi halinde kalp rahatsızlığına yakalanma riskini yüzde 15'e kadar düşürebileceğini bildirdi.