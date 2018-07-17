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inizi her şey dahil bir otelde geçiriyorsanız dikkat!

Son yıllarda denince akla gelen ilk şey "kavurucu sıcaklar". Eskiden mevsimin 3-5 gününde 40 derecenin üzerine çıkan hava sıcaklığı artık çok daha uzun bir dönem etkili oluyor. Bu da sağlığımız için, günlük faaliyetlerimizden mize kadar hayatın her alanında daha dikkatli olmamızı gerektiriyor.İşte Doç. Dr. Kamil Gülpınar' dan yaz aylarında dikkat edilmesi gereken beslenme önerileri...

Giriş Tarihi: 17.7.2018 12:34 Güncelleme Tarihi: 17.7.2018 12:35
Tatilinizi her şey dahil bir otelde geçiriyorsanız dikkat!

YAZ AYLARINDA BESLENME

Son yıllarda denince akla gelen ilk şey "kavurucu sıcaklar". Eskiden mevsimin 3-5 gününde 40 derecenin üzerine çıkan hava sıcaklığı artık çok daha uzun bir dönem etkili oluyor. Bu da sağlığımız için, günlük faaliyetlerimizden mize kadar hayatın her alanında daha dikkatli olmamızı gerektiriyor. Sıcak havanın vücuttan su atımını daha da artırdığının altını çizen Doç. Dr. Kamil Gülpınar, yaz aylarında dikkat edilmesi gereken en önemli konunun su tüketimi olduğunu söyledi.

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Tatilinizi her şey dahil bir otelde geçiriyorsanız dikkat!
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