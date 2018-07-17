Tatilinizi her şey dahil bir otelde geçiriyorsanız dikkat!

YAZ AYLARINDA BESLENME

Son yıllarda yaz denince akla gelen ilk şey "kavurucu sıcaklar". Eskiden mevsimin 3-5 gününde 40 derecenin üzerine çıkan hava sıcaklığı artık çok daha uzun bir dönem etkili oluyor. Bu da sağlığımız için, günlük faaliyetlerimizden beslenmemize kadar hayatın her alanında daha dikkatli olmamızı gerektiriyor. Sıcak havanın vücuttan su atımını daha da artırdığının altını çizen Doç. Dr. Kamil Gülpınar, yaz aylarında dikkat edilmesi gereken en önemli konunun su tüketimi olduğunu söyledi.