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nedeni çok!

Tüm yaş grupları göz önüne alındığında her 100 kişiden 3’ünde görülen bu tablonun adı; baş dönmesi, tıbbi adıyla, ! Toplumdaki yaygın inanışın aksine vertigo hastalık değil, pek çok hastalığın bir belirtisi. Prof. Dr. Nazım Korkut vertigoya en sık yol açan nedenleri anlattı, önemli uyarılarda bulundu.

Giriş Tarihi: 17.7.2018 15:01
Vertigonun nedeni çok!

DENGE MERKEZİNDE SORUN GELİŞİNCE…

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Nazım Korkut her iki iç kulaktan denge merkezine ulaşan uyarıların eşit olmamasından kaynaklandığını söylüyor. Bu duruma neden olan birçok hastalık mevcut. Beyindeki denge merkezine bilgiler 3 önemli kaynaktan geliyor: Gözler, iç kulaktaki yarım daire kanalları ve derin duyu (kaslar, tendonlar, eklemler vs) sisteminden. Bu çoklu sistemin sözü edilen bölgelerin herhangi birinde ortaya çıkan sorun, dengeyle ilgili belirtilere yol açıyor. Vücudun ağırlık merkezi dayanma düzleminin içinde tutulamıyor, etraftaki objeler retinada sabitlenemiyor ve baş dönmesi ile dengesizlik sorunu ortaya çıkıyor.

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Vertigonun nedeni çok!
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