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Güzelleşme hevesiniz kanserine yol açabilir!

Vücudun koruyucu örtüsü olan üzerinde bazen sivilce, ben, yara, kabarıklık, kızarıklık gibi değişik oluşumlar görülebiliyor ve bunlar kimi zaman nin öncüsü olabiliyor. Cildi temizlemek için sert hareketlerde bulunmak, aşırı kozmetik kullanımı, kolonya, parfüm gibi kimyasallarla sık temas ve solaryuma girmek de hayati tehlike oluşturan cilt kanserlerine sebebiyet verebiliyor. Bu noktada cildin doğal yapısını bozmamak kanser açısından önleyici oluyor. Uz. Dr. Ahmet Arpacı, cilt kanseri ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 18.7.2018 10:51 Güncelleme Tarihi: 18.7.2018 10:53
Güzelleşme hevesiniz cilt kanserine yol açabilir!

HAYATI TEHDİT EDİYOR

hücrelerinin bir çoğalma şekli ve hızı vardır. nde, ciltteki hücreler denetimsiz ve hızlı bir şekilde çoğalmaktadır. Yani cilt kanseri ciltteki hücrelerin denetimsiz ve aşırı çoğalmasıyla ortaya çıkan, diğer bölge ve organ kanserinin ciltte olması şeklidir.
Cilt kanserlerinin pek çok türü bulunmaktadır. Bunlardan biri Basel Cell yani bazal hücreli kanserdir. Bu da cilt kanserlerinin en sık görülen şeklidir. Bazal hücreli kanserin, bazal hücreli epitelyoma (BHE), karsinom gibi isimleri vardır. Son zamanlarda metastaz yani uzak organ ve dokulara yayılma yapmaması ve bazı özellikleri nedeniyle gerçek bir kanser sayılmadığı için, "bazal hücreli kanser" olarak adlandırılması tartışmalıdır. Bu türde kanserli lezyonun alınması tedaviyi sağlamaktadır. Cilt kanserlerinde yassı hücreli karsinom türü de vardır. Bu da klasik kanserler gibi hayatı tehdit edebilir, metastaz yapar ve yıkıcı etkileri bulunmaktadır. Bir diğer cilt kanseri türü de malign melanoma adı verilen ve tıbbın da en malign yani nadir hastalıkları arasındadır. Malign melanomalar benlerden kaynaklanmaktadır. Bunun da evreleri vardır.

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Güzelleşme hevesiniz cilt kanserine yol açabilir!
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