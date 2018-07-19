Hızlı kilo vermek Nash riskini arttıyor!

Karaciğer vücudumuz için hayati önem taşıyan bir organımız. Ancak ne yazık ki gereken önemi göstermiyoruz ve karaciğerimiz gün geçtikçe hızla yağlanıyor. Karaciğer yağlanması ise ölümcül sonuçlara yol açabiliyor! Her 4 yetişkinden birinde görülür hale geldiğini belirterek "Fazla kilolu her 2 kişiden de en az birinin karaciğeri yağlı. Endüstrileşmiş ülkelerde NAFLD yani ''Alkole Bağlı Olmayan Yağlı Karaciğer Hastalığı '' gerek yanlış ve sağlıksız beslenme, gerekse hareketsiz bir yaşam tarzı nedeniyle hızla artıyor" diyor.