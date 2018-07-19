Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Sağlık Haberleri > Hızlı kilo vermek Nash riskini arttıyor!

Hızlı kilo vermek riskini arttıyor!

Dünyada ‘endişe veren global salgın’ olarak nitelendirilen alkol dışı yağlanması hastalığı hızla yaygınlaşıyor. Günümüzde her 4 yetişkinden birinde görülen bu tehlikeli hastalığa özellikle sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam tarzı davetiye çıkarıyor! Hızlı kilo vermek ve şok diyetler uygulamak karaciğer yağlanmasını daha da artırmaktadır! Prof. Dr. Şafak Kızıltaş karaciğer yağlanmasına karşı çok önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Giriş Tarihi: 19.7.2018 11:57 Güncelleme Tarihi: 19.7.2018 11:58
Hızlı kilo vermek Nash riskini arttıyor!

vücudumuz için hayati önem taşıyan bir organımız. Ancak ne yazık ki gereken önemi göstermiyoruz ve karaciğerimiz gün geçtikçe hızla yağlanıyor. Karaciğer yağlanması ise ölümcül sonuçlara yol açabiliyor! Her 4 yetişkinden birinde görülür hale geldiğini belirterek "Fazla kilolu her 2 kişiden de en az birinin karaciğeri yağlı. Endüstrileşmiş ülkelerde NAFLD yani ''Alkole Bağlı Olmayan Yağlı Karaciğer Hastalığı '' gerek yanlış ve sağlıksız beslenme, gerekse hareketsiz bir yaşam tarzı nedeniyle hızla artıyor" diyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hızlı kilo vermek Nash riskini arttıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN