Karpuzda 2 dilimi incirde 2 adedi geçmeyin

Günümüzde her mevsim her meyveyi bulmak mümkün hale gelse de; sağlıklı olan, her meyveyi kendi mevsiminde tüketmek, tüketim miktarına da dikkat etmek! Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, yaz meyvelerinde ideal tüketimin formüllerini anlattı, önemli uyarılarda bulundu...

KAVUN

Zengin potasyum ve su içeriğiyle sağlık deposu olan kavun, vücuttan toksik maddelerin atımını kolaylaştırırken, kalp krizi riskini azaltıyor, kötü kolesterolün düşürülmesine fayda sağlıyor. Yüksek potasyum içerdiği için böbrek hastalarının ve hiperpotasemi hastalığı olanların doktoruna danışarak tüketmesi gerekli. Günde iki dilim kavun, bir porsiyon meyveye denk geliyor.

KARPUZ

Kalpten kansere birçok hastalığa iyi gelen karpuz, şeker oranı yüksek bir meyve. İki dilimi (80 gram) bir porsiyona eşit olan karpuzu özellikle insülin direnci olanların, hipoglisemi ve diyabet hastalarının kontrollü tüketmesi şart. Karpuzun yanında protein kaynağı olan peynir tüketmek, kan şekeri seviyesinin daha normal seyretmesini sağlıyor.

İNCİR

Kolesterolü düşürücü etkisi olan incir, çok yüksek lif oranıyla bağırsak sağlığı için de son derece önemli bir meyve. Özellikle çözünür bir lif olan pektin içeriği sayesinde sağlıklı bağırsak hareketlerini uyarıyor. Çalışmalar, incir tüketiminin kolon kanserini önlediğini ortaya koyuyor. İki adet taze incir bir porsiyona denk gelirken, insülin direnci olanlar dikkatli tüketmeli. Kan şekerini

dengelemek için incir tüketirken yanında bir bardak süt tercih edebilirsiniz.

ÜZÜM

Kemik yapısının güçlü olmasında önemli olan bakır, demir ve manganez gibi mineralleri içeren üzüm, düzenli olarak tüketildiğinde, osteoporoz gibi yaşa bağlı kemik erimelerinin başlamasına engel oluyor. Sinir sistemini güçlendiren, beyin yapılarını koruyan ve akne tedavisinde etkili olan üzümün bir porsiyonu 15 adede denk geliyor. Şeker oranı yüksek bir meyve olduğu için, bu sayının aşılması karaciğer yağlanmasına neden olabiliyor. KAYISI

Demir içeriği yüksek olan kayısı anemi ve anemi kaynaklı pek çok hastalığı önlerken, tedaviyi de kolaylaştırıyor. Kan oluşumunu destekleyen, kan akışını ve enerjisini artıran kayısı; kanda biriken zararlı atık maddelerin vücuttan atılmasına da yardımcı oluyor. Günde üç-dört adet taze ya da kuru kayısı, bir porsiyona denk geliyor. Lif oranı yüksek bir

meyve olduğundan kabızlık sorunu yaşayanlara çok iyi gelirken, fazla tüketimi ishal sorununu artırabilir.

ŞEFTALİ

Şeftali, lif içeriği sayesinde sindirime yardımcı olup kabızlığı azaltırken, hamileler ve anne karnındaki bebekler içinde sayısız fayda sağlıyor. Günde bir adet orta boy şeftali tercih edilebilir. Tüylü yapısı boğazı tahriş edebileceği için kabuğunu soyarak tüketebilirsiniz.

ERİK

Erik, kan şekerini dengeliyor ve kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Şeker içeriği düşük bir meyve olduğundan diyabet hastaları rahatlıkla tüketebilir. Stres karşıtı mineral olarak bilinen magnezyum da erikte oldukça fazla miktarda bulunuyor. 10 adet küçük boy erik bir porsiyon meyveye denk gelirken, eriği tuzlayarak tüketmek vücutta ödem oluşmasına neden olabiliyor. Tansiyon hastalarının tuz dökmeden yemeleri şart.

KİRAZ

Bilimsel çalışmalar, her gün uyumadan 10 dakika önce tüketilen bir porsiyon (15-20 adet) kirazın, uykuya dalmayı kolaylaştırdığını ve uyku kalitesini artırdığını gösteriyor. Şeker içeriği nispeten düşük olduğu için diyabet hastalarının da rahatlıkla tüketebileceği bir meyve olan kiraz, gut hastalığının iyileşme sürecine de destek oluyor. Ancak kan sulandırıcı etkisi olduğundan, kalp ve tansiyon hastaları dikkatli tüketmeli.



PORSİYON MİKTARLARI

KARPUZ: 2 dilim (80 gr) KAVUN: 2 dilim İNCIR: 2 adet KIRAZ: 15-20 adet ERIK: 10 adet ÜZÜM: 15 adet KAYISI: 3-4 adet ŞEFTALI: 1 adet DUT: 1 çay bardağı