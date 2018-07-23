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Havuz ve deniz mevsiminin açılması ile birlikte kulak sağlığı konusunda şikayetler de artış göstermeye başladı. Dış kulağın iç kısmının nemli kalması ile ilerleyen bu tablo, kaşıntı hatta işitme kaybına yol açabiliyor. Dr. Mehmet Melih Çiçek, yaz aylarında kulak sağlığı konusunda dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 23.7.2018 12:17 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 12:42
Kulak yolu problemleri tatilinizi zehir etmesin

YAZIN KULAKTA EN SIK BAKTERİYEL ENFEKSİYONLAR GÖRÜLÜYOR

Dış kulak yolu, kulağın kepçesinden zarına kadar devam eden bölümü ifade etmektedir. Burada ortaya çıkan enfeksiyonlar çoğunlukla bakteriyel, bazen de mantar enfeksiyonları nedeniyle dış kulak yolunda inflamasyon oluşturmaktadır. Vücudun buna verdiği yanıt da dış kulak yolu iltihabı olarak adlandırılmaktadır. Dış kulak yolunda ortaya çıkan rahatsızlıkların temelinde bakteri ve mantar enfeksiyonları olduğundan, yaz ayları bu hastalık açısından kritik önem taşımaktadır. Çünkü bu aylarda birçok kişi denize ve havuza girmektedir. Normal şartlarda kulağın kendi kendini temizleme mekanizması vardır ancak bu mekanizma, zardan başlayarak migrasyon hareketiyle çalışsa da her şeye rağmen bölge enfekte olabilmektedir.

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Kulak yolu problemleri tatilinizi zehir etmesin
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