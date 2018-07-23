Kulak yolu problemleri tatilinizi zehir etmesin

YAZIN KULAKTA EN SIK BAKTERİYEL ENFEKSİYONLAR GÖRÜLÜYOR

Dış kulak yolu, kulağın kepçesinden zarına kadar devam eden bölümü ifade etmektedir. Burada ortaya çıkan enfeksiyonlar çoğunlukla bakteriyel, bazen de mantar enfeksiyonları nedeniyle dış kulak yolunda inflamasyon oluşturmaktadır. Vücudun buna verdiği yanıt da dış kulak yolu iltihabı olarak adlandırılmaktadır. Dış kulak yolunda ortaya çıkan rahatsızlıkların temelinde bakteri ve mantar enfeksiyonları olduğundan, yaz ayları bu hastalık açısından kritik önem taşımaktadır. Çünkü bu aylarda birçok kişi denize ve havuza girmektedir. Normal şartlarda kulağın kendi kendini temizleme mekanizması vardır ancak bu mekanizma, zardan başlayarak migrasyon hareketiyle çalışsa da her şeye rağmen bölge enfekte olabilmektedir.