Yeşil çayın fazla tüketimine dikkat!

Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nca gerçekleştirilen çalışmayla ilgili bilgi veren Dr. Tuğçe Naime Gedik, "Düşük dozların bile kanser hücrelerinde etkin olduğu, ancak yüksek dozla muamele edilen hücrelerde aynı etkinin görülmediğini gözledik" dedi.

SAĞLIKLI DOZ DOĞRULANDI

Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğretim Üyesi Tuğçe Naime Gedik, hücre kültüründe yeşil çayda sağlıklı dozu doğrulamak ve kanser hücrelerinde de antitoksik etkisini görmek amacıyla yaptıkları çalışmanın sonuçlarını paylaştı.

KARŞI ETKİ YAPMIYOR

Yeşil çayın günde 700- 2.000 mg alımının yüksek doz olarak düşünüldüğünü ve bu sınırın günde 500 mg düzeyini geçmemesini önerdiklerini belirten Dr. Tuğçe Naime Gedik, bu dozun bardağın hacmi ve tüketilen yeşil çayın türüne bağlı olarak değişmesiyle beraber ortalama 10 küçük bardağa karşılık geldiğini söyledi. Dr. Gedik, yaptıkları çalışma hakkında şu bilgileri verdi: "Çalışmamızda; sağlıklı hücrelere, çeşitli dozlarda hazırladığımız yeşil çay özütleriyle muamele ettik. Aynı dozları kanser hücrelerine de uyguladık ve aralarındaki farkı inceledik. Sonuç olarak 24 saatlik süre ile muamele sonunda sağlıklı hücreleri mikroskop altında incelediğimizde, düşük dozlarda canlılık oranının yüksek olduğu, ancak çalışmalarda da belirtilen doz olan 1000 mg'da ise canlılık oranının düşmeye başladığını gördük. Aynı şekilde düşük dozların bile kanser hücrelerinde etkin olduğu, ancak yüksek dozla muamele edilen hücrelere bakıldığında aynı etkinin görülmediğini gözledik." Yaptıkları bu çalışmanın daha önce yapılan benzer araştırmaları doğrular nitelikte olduğunun altını çizen Dr. Gedik, "Sonuç olarak yeşil çayın antitoksik, antiinflamatuvar etkilerine rağmen her üründe olduğu gibi alınan miktara ve alış şekline dikkat etmeli ve eğer çeşitli rahatsızlıklar bulunuyorsa hekime danışmak gerektiği unutulmamalı" uyarısını yaptı.