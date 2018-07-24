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ne dikkat!

Mide ekşimesi, deri döküntüleri, baş dönmesi ve uykunuzu aldığınız halde sürekli yorgunluktan mı yakınıyorsunuz? alerjiniz olabilir! Diyetisyen Merve Saruhan, “Çoğu kişi mayaya alerjisi olduğunu bilmez. Ancak kahvaltıda ve gün içerisinde yediğimiz bir takım besinler bu alerjiyi tetikler. İşte ne neden olan gün içinde sürekli tükettiğimiz besinler…

Giriş Tarihi: 24.7.2018 23:16 Güncelleme Tarihi: 24.7.2018 23:20
Maya alerjisine dikkat!

, bazı yiyecek ve içeceklerin içinde bulunan proteinine vücudun duyarlılık göstermesidir. Vücudun bu duyarlılık durumu bağışıklık sisteminin verdiği bir cevap olup, alerji yapan maddeyi vücuttan atabilmek için çeşitli antikorları üretmesiyle kendini gösterir. Bu şekilde duyarlılığı gıda alerji testiyle belirlenmiş kişide maya içeren herhangi bir besin tüketildiğinde çeşitli belirtilerle karşılaşılır.

Diyetisyen Merve Saruhan, bu belirtilere dikkat çekti, alerjisi olanların nelerden uzak durması gerektiğine dair önemli bilgiler verdi.

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Maya alerjisine dikkat!
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