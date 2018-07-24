Haberler Sağlık Haberleri Sürekli yorgun hissediyorsanız peynir ve simide ara verin!

Sürekli yorgun hissediyorsanız peynir ve simide ara verin! Mide ekşimesi, deri döküntüleri, baş dönmesi ve uykunuzu aldığınız halde sürekli yorgunluktan yakınıyorsanız sizin de maya alerjiniz olabilir. Diyetisyen Merve Saruhan, bu belirtilere dikkat çekerek, alerjisi olanların nelerden uzak durması gerektiğini anlattı.

Giriş Tarihi: 24.7.2018 12:53 Güncelleme Tarihi: 24.7.2018 13:01