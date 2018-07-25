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Bu diyet sayesinde 15 kilo verdi!

, geçtiğimiz konser öncesi verdiği röportajında isot diyeti ile 2 ayda 15 kilo verdiğini açıkladı. Peki, nedir bu isot diyeti, nasıl yapılır? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık. İşte İdo Tatlıses'in 2 ayda 15 kilo verdiği isot diyeti nedir, isot diyeti nasıl yapılır sorularının cevapları…

Giriş Tarihi: 25.7.2018 15:36 Güncelleme Tarihi: 25.7.2018 15:46
Bu diyet sayesinde 15 kilo verdi!

İSOT DİYETİ NEDİR?

Acı biberin genel olarak metabolizma hızlandırıcı etkisi olduğunu artık hepimiz biliyoruz. İsot baharatı da acı biber familyasından olduğu için metabolizma hızlandırıcı etkisi bulunmaktadır. Dolayısıyla diyet yemeklerinize isot ekleyip, bu baharatın metabolizma hızlandırıcı etkisinden faydalanabilmek mümkün olacaktır.

İsot diyetini uygulayabilmek için metabolizma hızınıza uygun bir diyet listesi ayarlayarak isot diyetini uygulayabilirsiniz. İsot diyetini uygularken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta yediğiniz yiyeceklere isot eklemek olacaktır. Ancak bu durumu çok fazla abartmamanızda fayda var. Özellikle mide rahatsızlığı olan kişilerin isot diyetini uygulamaları uzmanlar tarafından önerilmemektedir.

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Bu diyet sayesinde 15 kilo verdi!
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