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İyi nasıl demlenir? Çay demlerken dikkat edilmesi gerekenler!

, hemen hemen her gün içtiğimiz sıcak içeceklerin başında yer alıyor. Durum böyle olunca, iyi için de belli kurallara uymak gerekiyor. Çay demlenirken sağlımızı riske atabiliyor, ciddi sağlık problemleriyle karşılaşabiliyoruz. Peki, iyi çay nasıl demlenir? Çay demlerken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.7.2018 12:36 Güncelleme Tarihi: 26.7.2018 12:44
İyi çay nasıl demlenir? Çay demlerken dikkat edilmesi gerekenler!

demlerken bir takım kurallara dikkat etmek gerekiyor. Aksi takdirde demlediğiniz çay, sağlığınızı riske atabiliyor ilerleyen zamanlarda ciddi sağlık problemlerine sebep olabiliyor.

İşte çay demlerken dikkat edilmesi gerekenler…

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İyi çay nasıl demlenir? Çay demlerken dikkat edilmesi gerekenler!
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