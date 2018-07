Dikkat! Bu belirtiler varsa hepatit olabilir

Uzm. Dr. Osman Çimenci, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 28 Temmuz olarak belirlenen "Dünya Hepatit Günü" dolayısiyle hepatit hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu. Hepatitin, karaciğerin herhangi bir nedenle iltihaplanması durumu olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Osman Çimenci, bu rahatsızlığın; iştahsızlık, halsizlik ile kendisini belli ettiğini ve kronik hepatitin ise dünya genelinde büyük bir toplumsal bir sorun olarak kabul edildiğini belirtti.





HEPATİT ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Hepatit çeşitleri hakkında bilgilendiren Çimenci, "Hepatit A Virüsü: Genellikle dışkı ile bulaşmış olan bazı maddelerin ağza alınması sonucunda bulaşan hepatit A virüsü daha çok, gelişmekte olan ülkelerde hijyenik koşulların kötü olmasından dolayı kaynaklanmaktadır ve yiyecek ya da içecek kaynaklı olarak salgınlara yol açmaktadır. Genellikle belirti göstermediği için fark edilmeyen Hepatit a virüsü bazen de, çiğ olarak yenen kabuklu deniz ürünleri aracılığı ile bulaşabilmektedir. Daha çok çocuklarda görülür. Kronikleşmez. Destek tedavileri ile sekel bırakmadan iyileşir. Hepatit B Virüsü: Genellikle kan ve kan ürünleri vasıtasıyla bulaşan hepatit B virüsü aynı zamanda, uyuşturucu kullanan kişilerin aynı enjektörü kullanması, cinsel ilişki ve doğum sonrası anneden bebeğe geçme gibi şekillerde de bulaşabilmektedir.

Hepatit b virüsünün bulaşmasının azaltılması için, kanların sıkı bir şekilde kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu hastalığı akut geçirenlerin yüzde 90 iyi bir seyri bulunur. Tam iyileşme olur. Yüzde 10 vakalarda hastalık kronikleşir. Hepatit C Virüsü: Kan transfüzyonları oluşan hepatit olgularının yarısından fazlasından sorumlu olan hepatit C virüsü, sıklıkla kronikleşir. Siroz Hepatit D Virüsü: Sadece hepatit B virüsü taşıyan kişilerde görülen hepatit D virüsü, aynı zamanda hepatit B enfeksiyonunu da ağırlaştırmaktadır ve en büyük risk ilaç bağımlılarında görülmektedir. Hepatit E Virüsü: Genellikle az gelişmiş ülkelerde görülen ve salgınlara yol açan hepatit E virüsü, gelişmiş ülkelerde ise çok nadir olarak görülebilmektedir. Akut Viral Hepatit: Karaciğer iltihabı olan akut viral hepatit, hepatit virüslerinden herhangi biri ile oluşmaktadır. Akut viral hepatit hastalığı birden başlamaktadır ve birkaç hafta devam etmektedir. Kronik Hepatit: Karaciğer iltihabının 6 aydan fazla sürmesine kronik hepatit adı verilmektedir ve bu hastalık yıllar boyunca sürebilmektedir. Kesin tanı karaciğer biopsisi ile konmaktadır. Hepatit B, C en sık nedenidir" diye konuştu.



HEPATİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hepatit belirtileri hakkında bilgi veren Çimenci, "Hepatitin halsizlik, yüksek ateş, kas ve eklem ağrıları, mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, deride ve göz aklarında sarılık (Tüm vakalarda görülmeyebilir.), koyu renkte idrar gibi belirtileri bulunmaktadır" bilgisini verdi.





HEPATİT HASTALIĞINDAKİ RİSK GRUPLARI NELERDİR?

Hepatit hastalığının birçok risk grubu olduğunu belirten Çimenci, "Hepatit B veya C virüsleri taşıyan kişilerle aynı evde yaşayanlar, İntravenöz ilaç kullanma alışkanlığı bulunan kişiler, dövme ve piercing yaptıran kişiler, kan kardeşliği öyküsü olanlar, diyaliz hastaları, sıkça kan ve kan ürünleri alanlardır" dedi.





HEPATİTTEN KORUNMAK İÇİN BUNLARA DİKKAT EDİN

Hepatitten korunmak için yapılması gerekenlere dikkat çeken Çimenci, "Hepatit hastalığından korunmak için alınması gereken önlemler; kontrolü yapılmamış kan alımı, diş ya da medikal malzemelerin iyi sterilize edilmesi, doğum sırasında anneden çocuğa geçmemesine, enjeksiyon aletlerinin ortak kullanılmamasına, diş fırçası, tırnak makası, tıraş bıçağı gibi aletlerin ev halkı tarafından ortak kullanılmamasına, dövme ya da piercing yapılırken kullanılan aletlerin temiz olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir" şeklinde açıklamasını sonlandırdı.