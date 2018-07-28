Bir saatte Hollywood yanağı

Yaz aylarında en çok uygulanan estetik işlemler, güneşin direkt etkisine maruz kalmayan bölgelerde yapılan işlemler olup meme büyütme, küçültme, dikleştirme, liposuction ve karın germe ameliyatlarıdır. Tabii ki botoks ve dolgu uygulamaları da her mevsim uygulanabilen estetik uygulamalardandır.

2018 yaz trendleri nelerdir?

2018 yaz trendleri, Hollywood yanağı, meme estetiği (büyütme, dikleştirme), saç ekimi, karın estetiği, botoks ve dolgu uygulamalarıdır.



YANAKTAN YAĞ ÇIKARILIYOR

Kadınlar en çok neler yaptırıyor?

Kadınlar en çok Hollywood yanağı, meme estetiği, rinoplasti ve karın germe ameliyatları yaptırıyor.

Erkekler en çok neler yaptırıyor?

Erkekler daha çok saç ekimi, jinekomasti ve burun estetiği yaptırıyor.

Hollywood yanağı nedir?

Hollywood yanağı, yanaklardan yağ çıkarılmasına dayanan bir ameliyatla elde edilen sonuçtur. Yüzü yuvarlak görünen hastalar, bu ameliyat sonrası daha çekici olan oval forma kavuşurlar. Bu ameliyatın en önemli endikasyonu, dolgun ve yuvarlak bir yüz yapısına sahip olmaktır. 17-18 yaşlarından sonra uygulamak doğrudur. Çünkü yüz, gelişimini bu yaşlarda tamamlar. Zaten yanakları çökük, yağ fakiri olan ve yüzü oval görünen kimselerde bu işlem uygulanmaz. Hastanın genel durumu ve ek hastalıkları da belirleyicidir.

İşlem nasıl uygulanır?

Kolay bir işlem olup ağız içinden yapılan küçük bir kesi ile yapılır. Lokal anestezi ile tercihen sedasyon ilave edilerek ameliyathane şartlarında uygulanması iyi olur. Genel olarak ağrılı bir işlem değildir. Bu ameliyatla elde edilen sonucu cerrahi dışı işlemlerle elde etmek mümkün değildir. İşlem yaklaşık 1-1.5 saat sürer. Yuvarlak ve dolgun yanak yapısına sahip erkekler de bu ameliyatı tercih etmektedir.

İyileşme sürecinde ağız içi dikişler bir hafta-10 günde düşer. Kesi bölgesi ağız içinde olduğu için iz problemi olmaz. Kanlanması iyi bir bölge olduğu için iyileşme hızlı seyreder. Kişiden kişiye değişmekle beraber, ameliyat sonrası üç-dört gün sonra işe dönülebilir. İlk üç gün yemek yedikten sonra bolca su veya antiseptikli solüsyon ile gargara yapılması önerilir. İlave olarak antibiyotik ve ağrı kesici reçete edilir. Hasta, üçüncü gün kontrole çağrılır. İkinci kontrol beşinci gün veya birinci hafta sonundadır.

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