MHRS ile online randevu nasıl alınır? - MHRS hastane randevu sistemi burada!

MHRS ONLİNE RANDEVU İŞLEMLERİ İÇİN TIKLA



ALO182 aranarak;

Ev, iş, ankesör ve cep telefonlarından Sağlık Bakanlığına bağlı ALO182 çağrı merkezi aranır.

ALO182 numaralı telefonu arayan vatandaş tarafından çağrıyı karşılayan asistana (canlı operatör) randevu talebinde bulunulan vatandaşın T.C. Kimlik Numarası verilir. Asistan vatandaş bilgilerini doğrular.

Vatandaş randevu talebinde bulunduğu hastane, poliklinik ve hekim bilgilerinden en azından hangi polikliniğe gideceğini asistana bildirdikten sonra, asistan uygun tarih ve saat dilimlerini vatandaşa iletir.

Vatandaş seçimini yaparak randevusunu alır.

Web'den;

Vatandaşlar, ALO182'nin yanı sıra Online Randevu Sistemi aracılığıyla da randevu alabilmektedir.

Vatandaşlar, randevu almak istedikleri Hekim Randevu Sistemi kapsamında olan hastanelerin internet sitelerindeki Online Randevu linkine basarak, Vatandaş Giriş ekranından kayıt oluşturup randevu alabilmektedir.