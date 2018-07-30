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ndan korunmak için 10 altın kural

Birçok kişide görülen ve bulaşıcı bir hastalık olan , parmak aralarının kepeklenmesi ve kaşınmasıyla ortaya çıkıyor. Nemi ve sıcağı seven, nemli ve sıcak yerlerde hızla üreyen mantar, ayak mantarı sorunu bulunan başka kişilerin eşyalarının kullanılmasıyla da bulaşıyor. Sıcak ve nemin yol açtığı terleme, ortak kullanılan açık havuzlar, duşlar, soyunma odaları mantarlara davetiye çıkarıyor.Uz. Dr. Lütfiye Çoban, yaz aylarında özellikle kadınlarda rahatsız edici boyutlara ulaşabilen, ayak ve tırnak mantarları ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 30.7.2018 12:23 Güncelleme Tarihi: 30.7.2018 12:25
Ayak mantarından korunmak için 10 altın kural

BANYODAN SONRA AYAKLARINIZI KURULAYIN

Mantar, bir küf çeşidinin sebep olduğu bir deri rahatsızlığıdır. Mantarlar özellikle ortak kullanıma açık, ılık ve nemli yerlerde yoğunlaştığından yaz aylarında daha sık görülür. Dış ortamların yanı sıra deri üzerinde spor halinde bulunan mantarlar da uygun üreme şartlarında enfeksiyonlara neden olabilir. Ayakların banyodan sonra ıslak bırakılması, terleme ile nemin ve ısının artması ayak mantar oluşumunu tetikleyen faktörlerdir. Yazın artan havuz aktiviteleri sırasında, ortak kullanıma açık havuzlar,duşlar, ortak kullanılan soyunma odaları ayak mantarlarına zemin hazırlarken, steril olmayan manikür ve pedikür aletlerinin kullanımı da mantar sebebi olabilir.

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Ayak mantarından korunmak için 10 altın kural
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