Yolculuk öncesi aşılar tamamlanmalı

Hac mevsiminin gelmesiyle birlikte hacı adaylarının hazırlıkları da hız kazanmaya başladı. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca Müslüman, Hac ibadetini gerçekleştirmek için kutsal topraklara gitmek için gün sayıyor. Hacı adayları hiç alışık olmadıkları bir ortam ve iklim ile karşılaşacakları için Hac ibadetleri öncesi pek çok konuda tedirginlik yaşayabiliyor. Uzmanlar, hacı adaylarını dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda uyarıyor.
BASİT BİR MASKE BİLE HAYAT KURTARABİLİR
Hac ibadetini gerçekleştirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hazırlanan hacı adaylarının, olası enfeksiyon hastalıklarına karşı tedbir alması önem taşıyor. Üsküdar Üniversitesi
NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yakup Hakan Başaran, kutsal topraklara yolculuk etmeye hazırlanan hacı adaylarına önemli tavsiyelerde bulundu...
Virüslerden korunmada hijyen önemli. Kişisel temizlik (elleri sabunlu suyla yıkamak, banyo yapmak, diş fırçalamak, temiz giysiler giymek); hem kendimizi, hem de çevremizi korumak için en kolay yöntemdir.
Bunların ötesinde, hasta olduğumuz zaman toplumu korumak adına atılabilecek adımlar (hastalık düzelene kadar gereklilik haricinde ortak alanlardan uzak durulması) olabildiği gibi, hastalıklardan korunmak için alınabilecek tedbirler de mevcut.
EN GÜVENLİ KORUNMA
Kişisel temizlik haricinde, en kolay, ucuz ve güvenli korunma yolu aşıdır. Hac'ca gitmeden önce, aşı ile korunulabilen, bölgede yaygın olarak bulunulabilecek hastalıklar ile ilgili bilgi alınmalı, koruyuculuğun başlaması için seyahatten uygun bir zaman dilimi öncesinde aşılar tamamlanmalıdır.
Basit bir maske, yüzde yüz koruyuculuk sağlamasa bile, solunum yolu ile bulaşan hastalıklara karşı önemli bir korunma yöntemidir.
Son yıllarda hac bölgesinde saptanan ve yayılan, yüksek düzeyde bulaşıcı olan ve ölümlere yol açabilen MERS CoV adlı virüs tespit edildi. Enfeksiyon hastalığının, hasta kişiden (kaynak) duyarlı kişiye bulaşması; solunum, hapşırık, öksürük, idrar, dışkı yolu ile etken mikroorganizmayı ortam aracılığı ile (içme veya kullanma suyu, gıdalar, solunum yolu, ortak kullanılan aletler) veya çeşitli cilt enfeksiyonlarında, direkt temas ile olabilmektedir. Bazı enfeksiyonlarda ise hastalığın bulaşması için, hastalığı kişiden kişiye taşıyan aracı organizmalar (kene, bit, sivrisinek vb.) gereklidir.
PAKETLİ ÜRÜNLERİ TERCİH EDİN, KLİMANIN ÖNÜNE OTURMAYIN
Medical
Park Bahçelievler Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Yıldırım, Hac'ca gideceklere dikkat etmeleri gereken konularda bilgiler verdi...
Hac bölgesinin iklimi ve coğrafyası, yaşadığımız coğrafyadan daha farklı. İklimin çok sıcak olması sıvı kayıplarını artıran bir etkendir. Bu nedenle günde en az 2.5-3 litre (10-15 su bardağı) su tüketmelidir. Su yerine başka sıvılar tercih edilmemelidir. Meyve suyu, gazlı içecekler, çay veya kahve değil, su içilmelidir.
AÇIK YİYECEK YEMEYİN
Havanın sıcak olması mide ve bağırsak hastalıkları gibi birtakım olumsuz sonuçlara yol açabilir. Fazla yağlı, salçalı, soslu, ağır yiyeceklerden ve kızartmalardan uzak durulması gerekiyor. Açıkta görülen yiyecekler tüketilmemelidir.
Meyve ve sebzelerin de iyice yıkanıp yenmesi gerekir. Açık sütler tercih edilmemeli, paketlenmiş sütler tüketilmelidir.
Hac'da bizim ülkemizde hiç görülmeyen hastalıkları taşıyan insanlar da var. Ortak alanların fazla olduğu yerler enfeksiyon risklerini artırıyor. Elleri sık sık yıkamak ve el dezenfektanı kullanmak, el hijyeni sağlamak açısından son derece önemlidir.
DEVEDEN UZAK DURUN
Klimaların tam karşısında durulmamalıdır. Toplu alanlarda klimaların içerisinde mikrop birikimi oluyor.
Develerde bazı enfeksiyon etkenleri olabiliyor. Bu nedenle develerden uzak durmakta fayda var.
YANINIZDA PAMUKLU İÇ ÇAMAŞIRI BULUNDURUN
Kulak
Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yalçın Yıldırım, hacı adaylarının kıyafet seçimi ile ilgili bilgiler verdi...
Hacı adaylarının mevsime uygun, açık renkli, terletmeyen kıyafetleri tercih etmeleri gerekiyor. Ortopedik ayakkabı, yeteri kadar pamuklu iç çamaşırı, pamuklu bol kıyafetler, lastiği sıkı veya dar olmayan çoraplar, şapka ve güneş gözlüğünün yanında sürekli kullandığı ilaçlar varsa onları da mutlaka yanlarına almaları gerekli.
Hacı adaylarının her gün duş almalarını tavsiye ediyoruz. Kişisel hijyenik malzeme, tırnak makası, tarak, tıraş malzemesi, diş macunu, diş fırçası, şampuan, sabun, el temizleme jeli ve ıslak mendil, sıvı sabun, pişikler için koruyucu krem mutlaka bulundurulmalı.
Hac'da en çok yaygın olan farenjit ve grip gibi hastalıklardan korunmaları için el ve ağız sağlığına ayrı bir özen göstermelerini tavsiye ediyoruz.
AZ UYKUYA ALIŞIN
Mevsim koşulları ve fiziksel aktiviteye bağlı olarak fazla miktarda sıvı kaybedileceği için sürekli sıvı takviyesi yapılması, meyve ve bol su tüketilmesi gereklidir.
Hacı adaylarının dikkat etmesi gereken diğer bir konu ise; istirahat ve uyku. Bünye az uykuya alıştırılmalı.
Hacı adayları Hac'ca giderken bulaşıcı hastalıklar konusunda tedirgin oluyor. Oysa gerekli önlemler doğru şekilde alındığı takdirde sağlık sorunları yaşamadan Hac ibadetini tamamlamak mümkün.