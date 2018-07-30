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Yolculuk öncesi aşılar tamamlanmalı Hacı adaylarının en büyük korkusu, kutsal topraklarda karşılaşacakları bulaşıcı hastalıklar. Hastalıktan korunmanın en güvenli ve ucuz yolu aşıdır. Seyahate çıkmadan önce gerekli aşıları yaptırın