Haberler Sağlık Haberleri 1 bardak meyve suyu 250 1 avuç meyve 70 kalorı

1 bardak meyve suyu 250 1 avuç meyve 70 kalorı Yaz sıcaklarından korunabilmek için meyvenin suyu yerine kendisinin tüketilmesi daha faydalı. Çünkü bir büyük bardak meyve suyu ortalama 250 kalori içerirken, bir avuç içi dolusu meyve 60-70 kaloridir