1 bardak meyve suyu 250 1 avuç meyve 70 kalorı

Yaz tatillerinin en büyük keyiflerinden biri, gün boyu şezlongda yatmak ve limitsiz yemeiçmedir.
Ancak bütün bunlar size verilmesi zor kilolar olarak geri dönebilir.
Liv Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Şükran Yıldız, tatilden kilo almadan dönmenin püf noktalarını anlattı...
SU KAYBINA NEDEN OLUR
Uzun süre güneşte kalma, terleme ve sağlıksız beslenme sonucunda vücutta ciddi miktarda sodyum, potasyum, magnezyum gibi minerallerle birlikte sıvı kaybı meydana gelir. Kahve ve aşırı çay içmek, alkol tüketmek; su kaybını artırır. Sıcak yaz günlerinde soğuk içeceklere ilgi artar.
Yüksek kalorili alkol veya şekerli içecekleri tüketmek yerine soğuk bitki çaylarını tercih ederek fazla kalori alımını önlemiş olursunuz.
KİLO OLARAK GERI DÖNER
Tatilde genelde havuz kenarının vazgeçilmezlerinden biri fast food
yiyeceklerdir. Bir hamburger, ortalama 660 kaloriye sahiptir.
Yanında orta boy bir kola tercih ettiğinizde aldığınız enerji
830 kcal olacaktır. Yanına bir de orta boy patates kızartması eklersek, toplamda bin 165 kalori alınmış olur. Ketçap ve mayonez tüketmezseniz, fazladan 88 kcal almamış olursunuz. Oysa bir ana öğünde 450-500 kalori almak gerekir. Fast food bir mönü ile fazladan 800-850 kalori almış olunur. Bu da size 85-90 gram yağ artışı ile geri döner. Bu rakamlar sadece bir öğün içindir. Akşam yemeğinde de tercihiniz fast food ve alkollü içecekler olursa aldığınız yağ miktarı iki katına çıkar ve kiloda 228-240 gram artış olur.
Bir günde fazladan alınan kalori miktarı, bir haftalık tatilin sonunda size 1.5-2 kilo artışı olarak döner.
YOĞUN KALORİ SEBEBİ
Serinlemek için içtiğiniz şeker içeren kokteyller 200-260 kcal, bira 215 kcal, tatlılardan waffle 520 kcal, iki top dondurma 200 kcal içerir. Tatil sizin ruhunuzu dinlendirirken, yoğun tatlı kaçamakları ile birlikte vücudunuza 2.5-3 kg. getirir.
Vücutta kaybedilen sıvıyı yerine koymak ve sıvı kaybını önlemek için günde 2.5-3 litre su tüketin. Aldığınız diğer sıvıları su yerine koymayın. İçtiğiniz her çay ve kahve için fincan başına birer bardak daha su tüketin.
Alternatif olarak şeker ilavesiz limonata, soğuk bitki çayları ile sıvı alımınızı artırın.
Tatil boyunca hafif ve sulu gıdalar tercih etmeniz hem sindirim sisteminizi rahatlatacak, hem de yüzme ve yürüyüş yaparken kolaylık sağlayacaktır.
Formda kalabilmek için kızartma, aşırı yağlı besinler ve soslardan kaçınmalı, taze meyve ve sebzelere yer vermelisiniz.
TAZE SEBZE-MEYVE
Yılın en güzel zamanında, artan hava sıcaklıkları ile birlikte deniz-kumgüneş keyfi yaparken, taze meyve ve sebze tüketerek vücudunuza destek olmalısınız.
Sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazı, taze meyve ve sebzelerdir.
Tükettiğimiz her meyve ve sebze su kaynağı olmakla birlikte; potasyum, sodyum (tuz) ve diğer vitamin ve mineral kaynaklarını da sunuyor. Bu vitamin ve mineraller, antioksidan etkileri ile aynı zamanda güneşin zararlı etkilerine karşı korunma da sağlıyor.
KONTROLLÜ TÜKETİN
Yaz aylarında vücut direncini artırmak ve vücudun yeterli miktarda vitamin ve mineral almasını sağlamak için sebze ve meyve çeşitlerinden yararlanılması çok önemlidir. Özellikle yaz sıcaklarından korunabilmek için enerji deposu olan karpuz, kavun, erik, kayısı, kiraz, şeftali, çilek, üzüm, incir gibi meyvelerin tüketilmesi gerekiyor. Ayrıca meyve suyu yerine kendisinin tüketilmesi daha faydalıdır. Çünkü bir büyük bardak meyve suyu ortalama 250 kalori içerirken, bir avuç içi dolusu meyve 60-70 kalori içermektedir.
Fakat meyvelerde de porsiyon kontrolünü sağlamak gerekir.
Fazla tüketimi kilo alımını artırır.
Günde 2-3 porsiyon meyve farklı öğünlerde birer adet tüketilmeli.
Yaz sebzelerinden patlıcan, semizotu, kabak, taze börülce, domates, bamya sindirim sistemini rahatlattığı ve oldukça düşük kalorili olduklarından yaz ayları için vazgeçilmezdir.