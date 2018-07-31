Karaciğer yağlanması olana reçete gibi öneri! Günde 3 fincan...
Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Bozkaya, karaciğer yağlanması nedenleri ve alınacak önlemler hakkında önemli bilgiler verdi. İşte karaciğer yağlanması olanlara yönelik reçete gibi öneriler...
Giriş Tarihi: 31.7.2018 12:14Güncelleme Tarihi: 31.7.2018 12:15
Görülme sıklığı her geçen gün artan karaciğer yağlanması, hiçbir belirti vermeden ilerleyebiliyor. Alkol alışkanlığının yanı sıra obezite, insülin direnci ve beslenme alışkanlıkları da karaciğer yağlanmasına neden olan risklerin başında geliyor.