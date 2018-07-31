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yağlanması olana reçete gibi öneri! Günde 3 fincan...

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Bozkaya, yağlanması nedenleri ve alınacak önlemler hakkında önemli bilgiler verdi. İşte olanlara yönelik reçete gibi öneriler...

Giriş Tarihi: 31.7.2018 12:14 Güncelleme Tarihi: 31.7.2018 12:15
Karaciğer yağlanması olana reçete gibi öneri! Günde 3 fincan...

Görülme sıklığı her geçen gün artan yağlanması, hiçbir belirti vermeden ilerleyebiliyor. Alkol alışkanlığının yanı sıra obezite, insülin direnci ve beslenme alışkanlıkları da na neden olan risklerin başında geliyor.

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Karaciğer yağlanması olana reçete gibi öneri! Günde 3 fincan...
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