Kavurucu havalarda serinleten 5 sağlıklı içecek

Yaz aylarında soğuk içecekler her zamankinden daha popüler oluyor. Acıbadem Üniversitesi
Atakent Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Kahraman, aşırı sıcaklarda yapımı oldukça kolay olan hem lezzetli hem sağlıklı pratik içecek tarifleri hazırladı...
ÇİLEKLİ FROZEN
MALZEMELER:
15
adet çilek,
3 yemek kaşığı
yoğurt,
1 bardak dolusu
buz küpü,
isteğe göre
1 tatlı kaşığı bal.
YAPILIŞI:
Çilekleri saplarından ayırın ve bir tepsiye birbirine değmeyecek şekilde dizin. En az dört saat buzlukta dondurun. Yoğurdu ise yarım saat buzlukta bekletin. Bütün malzemeleri blendere alın ve tamamen parçalanana kadar blenderı çalıştırın. İstediğiniz kıvama gelene kadar daha fazla buz ilave edebilirsiniz. İsteğe göre bal ilavesi de yapabilirsiniz. Çilek yüksek antioksidan içeriğiyle kalp sağlığından cilt sağlığına kadar birçok yararlı etkiye sahip.
LİMONATA
MALZEMELER:
4 adet limon, 1 adet misket limonu, 4-5 yemek kaşığı bal, 10+5 yaprak fesleğen.
YAPILIŞI:
Limonların ve misket limonunun kabuklarını, beyaz kısımlarını almayacak şekilde rendeleyin. 10 yaprak fesleğeni ince ince doğrayın. Bir kaba bal, fesleğen ile limon kabuklarını alın ve en az üç-dört saat buzdolabında bekletin. Limon ve misket limonunun suyunu sıkın. Beklettiğiniz karışımı bir süzgece alın ve bu karışımı, üzerine limon suyunu dökerek, bir sürahiye alın. Üzerine 1.5 litre su ekleyin. (Daha yoğun tat isterseniz daha az ekleyin.) En sona ayırdığınız beş yaprak fesleğeni de, servis ederken bardaklara ilave edin. Fesleğen vücutta inflamasyonu azaltıyor ve sindirimi kolaylaştırıyor. Limon ise yüksek C vitamini içermesi sayesinde sadece soğuk algınlığına değil kalp hastalığı gibi birçok hastalığa yakalanma riskini de azaltıyor.
SERİNLETİCİ KARPUZ
MALZEMELER:
400 gr
karpuz (çekirdeksiz),
1/2
adet limon suyu,
buz.
YAPILIŞI:
Çekirdeklerinden ayrılmış karpuzu ve limon suyunu blendera koyun, tamamen sıvı hale gelene kadar blenderı orta şiddette çalıştırın. Kırılmış buzlarla servis edin. Karpuzun yüzde 92'si sudan oluşuyor ve bu sayede yaz aylarında artan sıvı ihtiyacını karşılamaya yardımcı oluyor. Aynı zamanda zengin mineral içeriği sayesinde yaz aylarında terle kaybedilen minerallerin vücuda tekrar alınmasını sağlıyor.
NANELİ DETOKS
MALZEMELER:
1 salatalık,
10 dal nane,
buz,
1 litre su.
YAPILIŞI:
1 adet salatalığı halka halka doğrayın, nane yapraklarını dallarından ayıklayın. 1 litre suya salatalık ile nane yapraklarını ekleyin ve bir gece buzdolabında bekletin. Ertesi gün servis ederken taze nane yaprağı ve buzla servis edin. Salatalık, içeriğindeki fisetin antioksidanı sayesinde beyin hücrelerinin korunmasına yardımcı oluyor.
ŞEFTALİLİ SODA
MALZEMELER:
2 adet kokulu şeftali,
1/2 adet misket limonu,
2-3 dal taze biberiye,
2 şişe maden suyu.
YAPILIŞI:
1 adet şeftaliyi püre haline getirin ve içine 1/2 adet misket limonunu sıkın. Diğer şeftaliyi ise küp küp doğrayın. Bardaklara püre ve doğranmış şeftalileri ilave edin. Üzerine sodayı dökün. Buz ve taze biberiyeyi dallarıyla servis edin. Şeftali, içeriğindeki fosfor sayesinde kalsiyumla birlikte kemik ve diş sağlığını güçlendirmede etkili oluyor.