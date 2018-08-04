Valiz seçerken 4 tekerlekli olanları tercih edin

Ağır valiz
ler, büyük bir heyecanla beklenen yaz tatilini kabusa çevirebiliyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Soner Büyükkınacı, yaz tatilini sakatlanmadan atlatmanın yollarını anlattı...
Özellikle yaz aylarında taşınan ağır valiz ve eşyalar, omurga
ve eklem yaralanmalarına neden olabiliyor. Üstümüzde parlayan güneş bize enerji verse de özellikle masa başında çalışanlar yıl boyunca zorlanmaya alışık olmayan kas ve eklemlerine kolayca zarar verebiliyor.
ANİ HAREKET ETMEYİN
Aslında birkaç basit önlemle bu sorunun önüne geçmek mümkün. Omurga ağrı
larından uzak, keyif dolu bir tatilin tadını çıkartmak için kendinizi ani hareketlerden koruyup ağır kaldırmaktan uzak durmalısınız.
Aniden gelişen stres de omurga ve kasların en büyük düşmanıdır. Stres altındayken bel ve boynu zorlayacak aktivitelerden uzak durulması gerekir.
Ağır valizler, bel fıtığı gibi büyük problemlere neden olabilir. Valiz seçerken dört tekerlekli olanları tercih etmenizde fayda var. Bu sayede düz zeminde ağır valizleri taşımak daha kolay olacaktır.
Valiz hazırlarken emin olmadığınız hiçbir şeyi yanınıza almayın. Ağırlığı valizlere eşit olarak dağıtmaya çalışın.
Büyük bir heyecanla yüklediğiniz araba veya yerleşmeye gittiğiniz otel odası için tez canlı davranmayın. Yükünüzün altında kalmayın. Eşyalarınızı yavaş, dengeli bir şekilde ve sırayla yerleştirin.
SPOR AYAKKABI GİYİN
Valiz yerine sırt çantasını tercih edenler, bel ve göğüs destekli sırt çantaları kullanabilirler. Ayrıca 20 kilo üzeri büyük bir sırt çantasına sahipseniz, bu çantayı sırtınıza oturarak takın.
Eşyaları taşıyacağınızda ayakkabı seçiminize dikkat edin. Spor, ortopedik tabanlı ve yumuşak ayakkabılar kullanın.