Böcek ısırığına dikkat

Böcek ısırmalarına karşı uyarılarda bulunan Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Fikret Kaya, yaz ayların gelmesiyle birlikte böcek ısırmalarına karşı tedbir alınması gerektiğini söyledi. Yaz aylarının gelmesiyle insanların doğa ile iç içe yaşadığını dile getiren Kaya, "Kendimizi temiz hava almak, piknik yapmak gibi aktiviteler ile dışarıda vakit geçirtiyoruz. Fakat doğada bizden başka canlılarında olduğunu unutuyoruz. Sıcak olması sebebiyle uygunsuz giyinme ve vücudumuzun bazı açık yerlerinde böcekler tarafından ısırılma gibi çok ciddi reaksiyonlarla karşımıza gelebiliyor. Bunun için yaz aylarında piknik alanlarına giderken, denize giderken ve ormanlık alanları gibi yerlere giderken mutlaka hiç değilse de doğal yöntemlerle böcek koruyucuları kullanmamız gerekir. Böcekleri öldüren değil de bizden uzaklaştırırsak daha faydalı olur. Aksi halde alerjisi olan çocuklar büyük risk taşıyorlar. Bütün vücuda yayılan ürtiker dediğimiz reaksiyonlarla karşımıza gelebiliyorlar" dedi.

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