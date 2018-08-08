Dikkat! Bugünlerde artışa geçen hastalık...

DİKKAT! BU 3 ÖNERİYE 'KULAK' VERİN!

Çok şiddetli kulak ağrısına yol açan, özellikle de geceyi kabusa çeviren bir hastalık dış kulak enfeksiyonu. Yoğun ağrının yanı sıra kulakta tıkanıklık, bazen iltihaplı akıntı ve bir miktar işitme kaybına da yol açabiliyor. Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Erdem Kılavuz hastalığın başlangıç evresinde yaşanan kulak tıkanıklığı ve hafif ağrıyı geçirmek için kulak çöpü kullanılabildiğini belirterek "Deniz veya havuz sonrası kulakta tıkanıklık ve hafif ağrıyla başlangıç evresinde olan bu enfeksiyonlarda yapılan genel yanlış, kulak kanalının kulak çöpüyle karıştırılmasıdır. Henüz iltihabi sürecin başlangıcında yapılan bu hata, tablonun çok daha hızlı ilerlemesine neden olabilir. Bu evrede kulak asla kurcalanmamalı, yıkamaya çalışılmamalı ve ilk fırsatta bir KBB uzmanına başvurulmalıdır" diyor. Deniz ve özellikle havuz suyunun içindeki mikroplar başlı başına bu bölgede enfeksiyona yol açabilirken, havuz suyu mikrop açısından temiz olsa dahi yüksek pH değerine sahip olduğundan dış kulak kanalındaki düşük pH oranını bozup mikropların bu bölgede yerleşip üreyebilmelerine zemin hazırlayabiliyor. Bunun yanı sıra kulak kanalında sıkışan ve doğru temizlenmeyen kulak kirleri de, kulak çöpüyle kulakların karıştırılarak oradaki hassas cilt tabakasının zedelenmesine yol açarak dış kulak enfeksiyonlarına davetiye çıkarabiliyor.