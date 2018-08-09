Kurban bayramında et tüketimine dikkat edin!

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Alper Uçak, bayramda et, kavurma, sakatat ve tatlı gibi gıdaların tüketimleri hakkında uyardı. Doç. Dr. Uçak, yenilen yemeklerin hem kalp damar sağlığı hemde sindirim sistemi üzerindeki olumsuz etkilerinden kurtulmak için önerilerde bulundu.

KALP, DİYABET VE KRONİK HASTALIĞI OLANLAR DİKKAT ETMELİ

Kalp, diyabet ve kronik hastalığı olanların ne yediklerine daha fazla dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Uçak, "Et tüketmemek diye bir şey yoktur ancak çok fazla et ve sakatat tüketilmemesi gerekiyor. Yediğimiz et özellikle yağlı bölgeleri içeriyorsa fazla tüketimi kan kolesterolünü arttırabilmektedir. Damar sertliği dediğimiz aterosklerotik kalp damar hastalığında, özellikle doymamış yağ tüketimine bağlı kandaki kolesterol seviyeleri artarak damar sertliğinin gelişimini hızlandırmaktadır. Kalp damar hastaları sıklıkla şeker hastalığı, yüksek tansiyon ve kolesterol yüksekliği birlikte görülmektedir. Şeker hastaları ve koroner stentli hastaların bu dönemde yoğun et ve tatlı tüketimini ani kardiyak hadiselerin gelişimine yol açabilmektedir. Ani yükselen kan şeker seviyesi kalbi de strese sokabilmektedir. Etle birlikte tuz tüketimi artabileceğinden tansiyon hastalarının da bu konuda dikkat etmeleri gerekmektedir. Çünkü zemininde koroner kalp hastalığı olan bireyler ani tansiyon yükselmelerine maruz kaldığında kalp krizi ve beyin felci geçirebilmektedir" diye konuştu.

SAKATATLARDAN UZAK DURULMALI

Doç. Dr. Alper Uçak, kalp damar tıkanıklığı, gut hastalığı ve karaciğer yağlanması olan bireylerin sakatattan zengin et tüketimini kısıtlaması gerektiğini ifade etti. Özellikle bu hastaların sakatatlardan uzak durmalarını dile getiren Uçak, "Bunun yanında baklava, unlu mamuller ve diğer tatlı çeşitlerinin tüketimide sindirim sisteminde fazla kan akımını artırarak özellikle koroner kalp damar tıkanıklığı, şeker hastası ve yüksek tansiyon hastalarını strese sokarak olumsuz senaryoların habercisi olabilmektedir" dedi.

"KURBAN ETİ KESİLDİĞİ GÜN TÜKETİLMEMELİDİR"

Sağlıklı et tüketiminde sindirim kolaylığı açısından etin bir gün dinlendirilerek tüketilmesi gereklidir diyen Doç. Dr. Alper Uçak, "Pişirme usulü olarak söğüş et olarak pişirilmesi en ideal yöntem olmakla birlikte ızgara şeklinde servis sunumu tercih nedenleri arasında olmalıdır. Yağda pişirilen etler sindirimi zorlaştırmaktadır. Unutulmamalıdır ki, sindirimi zorlaştıran yiyecekler kalbide zora sokar. Kısacası ağız tadında keyifli bir bayram geçirmek için, kalp ve damar hastaları kurban bayramında fazla et tüketmemeli, sakatat tüketiminden uzak durmalı, kan şekerini ve kolesterolünü yükseltmemelidir" ifadelerini kullandı.