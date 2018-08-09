Sağlık Bakanlığından "zika virüsü" açıklaması! Zika Virüsü nedir?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Kocaeli'de sivrisinek alarmı" başlıklı haberler hatırlatıldı.

"Kocaeli'de zika virüs hastalığı yoktur, herhangi bir vaka bildirimi olmamıştır." ifadesine yer verilen açıklamada, hastalığa vektörlük eden "Aedes aegypti ve Aedes albopictus" türlerinin mevcudiyetine ilişkin herhangi bir bilginin de bulunmadığı belirtildi.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce, "zika virüsü hastalığı"yla ilgili dünyadaki durumun yakından takip edildiği kaydedilen açıklamada, illerde sivrisinek mücadelesinin belediyeler tarafından yürütüldüğü hatırlatıldı.

Kocaeli'de de çalışmaların Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğüne gelen taleplerin yakından takip edilerek ilgili belediyeye bildirildiği belirtildi.

ZİKA VİRÜS HASTALIĞI

Flavivirus grubundan bir RNA Virüsü olan Zika virüsünün neden olduğu ve insanlara sivrisinek ısırması ile bulaşan bir hastalıktır. İlk olarak Uganda'da 1947'de Zika Ormanı'nda bir Rhesus maymununda keşfedilmiştir. İnsanlarda ilk olarak 1954'de Nijerya'da bulunmuştur. Belirtileri ateş, başağrısı, kızarık gözler, döküntü, kas ağrıları ve eklem ağrıları olabilir. Genellikle hafif geçen bir hastalıktır, 4-7 gün sürer.

Bulaşma

Zika virüsünün ana bulaş yolu infekte Aedes türü sivrisineklerin insanları ısırmasıyla olur. Bunlar Dengue ve Chikungunya Hastalıklarını da bulaştıran sivrisineklerle aynı türdür. Aedes türü sivrisinekler, gündüz ısırmayı tercih ederler. Tipik olarak yumurtalarını; hayvan besleme kapları, çiçek vazoları, kaseler, kovalar gibi durgun suların yanına ve içine bırakırlar. Sivrisinekler, Zika hastalığını geçirmekte olan bir kişiyi ısırarak infekte olurlar, daha sonra bu infekte sinekler, diğer sağlam kişileri ısırarak onları da infekte ederler.Nadiren Zika ile enfekte bir anneden doğum esnasında (perinatal) bebeğe bulaşma da olabilir. Şimdiye kadar emzirmeyle geçiş bildirilmemiştir.Teorik olarak, şimdiye dek henüz rapor edilmese de, kan transfüzyonu yoluyla geçiş mümkündür.Cinsel temasla geçiş de çok nadir de olsa mevcuttur. İnkübasyon periyodu 3-12 gün arasıdır.

BELİRTİLER

İnfekte kişilerden ancak 4'te 1'i semptomatiktir. En sık görülen belirtiler; aniden başlayan ateş, döküntü, eklem ağrıları, gözlerde kızarıklıktır. Eklemlerde, özellikle el ve ayaklardaki küçük eklemlerde şişmeler olabilir. Diğer belirtiler: kas ağrısı, baş ağrısı, gözlerin arkasında ağrı ve kusma olabilir. Klinik genellikle hafif geçer, belirtiler birkaç günden bir haftaya dek sürebilir, hastaneye yatış çoğunlukla gerekmez. Ölüm çok nadirdir, Guillain-Barre Sendromu da çok nadiren gelişebilir.

TANI VE TEDAVİ

Tipik klinik belirtiler yüzünden ayırıcı tanısı geniş: Dengue, Chikungunya, Malarya, Rickettsia, Kızamık, Kızamıkçık gibi hastalıklarla karışabilir. Hastanın kliniği ve kan testleriyle tanı konur. Spesifik tedavisi yoktur. İstirahat, sıvı alımının arttırılması, ateş düşürücü ve ağrı kesiciler önerilir.

YOLCULAR İÇİN RİSK

Tropikal Afrika, Güneydoğu Asya, Pasifik Adaları, Orta ve Güney Amerika'da görülmektedir.

KORUNMA

Önleyici bir aşı ya da ilaç bulunmamaktadır. Sivrisinek ısırıklarından korunmak esastır. Bunun için:Klimalı ya da korunmuş mekanlarda kalmaya özen gösterin. Açıkta kalan cildinize sivrisinek kovucularından kullanın. Kapalı giysiler giyin (uzun kollu gömlek ve uzun pantolon gibi). Permetrin ile muamele edilmiş giysiler giyin. Dış mekanlardaki içi su dolu kapları boşaltın. Yerel vektör kontrol programlarını destekleyin.

SEYAHAT DÖNÜŞÜ ÖNERİLER

Siz veya ailenizden birinin Zika Virüsü Hastalığı geçirdiğinizi düşünüyorsanız acilen doktorunuza başvurun. Seyahatiniz ve gittiğiniz ülkeler hakkında hekiminizi mutlaka bilgilendirin. Zika Virüsü Hastalığı teşhisi konmuşsa, virüsün daha da yayılmasını engellemek için, infeksiyonun ilk haftasında sivrisinek ısırıklarından kendinizi koruyun.