Kanser ve diyabete karşı karpuz

Bilim
insanları, yazın vazgeçilmez meyvelerinden biri olan karpuzun faydalarını hatırlatarak insanlara bu meyveyi sıkça tüketmeleri çağrısı yapıyor. Online sağlık bilgileri yayımlayan WebMD sitesine göre, karpuzun en öncelikli faydası likopen isimli antioksidandan geliyor. Başka meyve veya sebzeden çok daha fazla likopen içeren karpuz böylelikle kanser
ve şeker hastalığı riskini düşürüyor. Karpuzun bilinmedik yönlerinden biriyse eklemleri çok iyi bir şekilde koruması olarak belirtiliyor. İçinde doğal bir pigment olan beta-kriptoksantin bulunduran karpuz, bu sayede eklemleri koruyarak ilerleyen yaşlarda eklem iltihabına yakalanmanın önüne geçmeye yardımcı oluyor. Karpuz bir göz dostu olarak da biliniyor. GÖZE DE FAYDALI
İnsanın günlük A vitamini ihtiyacının yüzde 30'undan fazlasına sahip olan karpuz, böylelikle göz sağlığı için de faydalı olan bir besin olarak gösteriliyor. Karpuzun en bilinen yönüyse yüzde 92 su içeriği sayesinde insanların su ihtiyacını karşılayabiliyor olması. Bir diğer özelliğiyse içerdiği A, B6 ve C vitaminleri nedeniyle cildi yumuşak ve pürüzsüz hale getiren kimyasalları barındırması olarak belirtiliyor. Karpuzun sindirim problemleri yaşayanlarda olumlu sonuçlar verdiği de doktorların eklediği bilgiler arasında yer alıyor.