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ye neden olan bazı hatalı davranışlar

problemi hakkında açıklamalarda bulunan Medikal ite Tedavisi Uzmanı Dr. Murat Çağatay Deniz, obeziteye neden olabilen hatalı yeme davranışlarını sizler için sıraladı.

Giriş Tarihi: 15.8.2018 11:23
Obeziteye neden olan bazı hatalı davranışlar

; genetik, çevresel, biyolojik, sosyokültürel ve davranışsal faktörlerin bir araya gelerek ortaya çıkardığı, vücuttaki yağ dokusu kitlesinin artması ile tanımlanan, gerek oluşum nedenleri, gerekse oluşturduğu komplikasyonlar ve zemin hazırladığı hastalıklar nedeniyle kronik ve tekrarlayıcı bir hastalıktır. ite tedavisinde amaç, obeziteye ilişkin morbidite ve mortalite risklerini azaltmak, bireye yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmak ve yaşam kalitesini yükseltmektir. Obezite tedavisinde, vücut ağırlığının 6 aylık dönemde %10 azalması, obezitenin yol açtığı sorunlarının önlenmesinde önemli yarar sağlamaktadır. Oluştuktan sonra, tam olarak iyileşme enderdir; verilen kilonun hızla geri alınması sıklıkla görülmektedir. Kilo veren kişilerin ancak %5'i ulaştıkları kiloyu koruyabilmekte, büyük bir çoğunluğu ise tekrar kilo almaktadır.

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Obeziteye neden olan bazı hatalı davranışlar
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