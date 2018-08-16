Ağrılarınıza çözüm arıyorsanız bu ipuçları hayat kurtarıyor!

EN SIK RASTLANAN AĞRILAR
En sık rastlanan kronik ağrıların başında bel ağrısı geliyor. Bununla birlikte migren ya da gerginlik baş ağrıları, artrit, fibromiyalji, zona hastalığı, endometriozis, osteoartrit gibi deformasyon ağrıları da kronik ağrılar arasında yer alıyor. Ve her bir nedene ilişkin özel bir tedavi uygulamak gerekiyor. Hastaların çok büyük bölümü tedavi görse de uzun zaman gerektiren bu süreçte bazı davranış değişiklikleri ağrı kontrolünü kolaylaştırabiliyor. Dr. Nural Aydın kronik ağrıyı azaltmaya yardımcı yöntemleri sıraladı...