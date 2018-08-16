Haberler Sağlık Haberleri Ağrılarınıza çözüm arıyorsanız bu ipuçları hayat kurtarıyor!

Ağrılarınıza çözüm arıyorsanız bu ipuçları hayat kurtarıyor! Ağrı, vücudumuzun yaralanma veya bir hastalığa karşı yanlış giden bir şeylerin olduğunu gösteren normal bir reaksiyon. Vücudumuz iyileştiğinde sıklıkla ağrı ortadan kalkıyor. Ancak birçok insanda ağrının sebebi ortadan kalktıktan sonra bile uzunca süre devam ettiği görülüyor. İşte bu şekilde, uygulanan tedavilerden yanıt alınamayan, uzun süre tedavi gerektiren ve 3 aydan uzun süren ağrılar, "kronik ağrı” olarak tanımlanıyor. Bu süreğen ağrılar kişinin yaşam kalitesini ciddi olarak düşürebiliyor. Dünyada yaklaşık yüzde 40 sıklıkla görüldüğü için, milyonlarca kişi geçmeyen bu ağrılarla baş etmek için çaba sarf ediyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nural Aydın, bununla birlikte kronik ağrının hem neden olduğu iş günü kayıpları hem de tedavi harcamalarıyla ciddi bir ekonomik boyutunun da olduğunu söylüyor.

Giriş Tarihi: 16.8.2018 14:52 Güncelleme Tarihi: 16.8.2018 14:59