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Emziren annede felç tehlikesi daha az

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Giriş Tarihi: 24.8.2018
Emziren annede felç tehlikesi daha az
ABD'de bulunan Kansas Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre emzirmek sadece bebeğin değil annenin sağlığına da önemli katkılar sağlıyor. Emzirmenin meme i, yumurtalık kanseri ve tip 2 diyabete karşı koruyucu özellik sağladığının gözlemlendiği hatırlatılan bilimsel makalede, emziren annelerin kalp ve damar hastalıkları ve felç riskinin de düştüğü vurgulandı. Yaklaşık 80 bin kadının sağlık kayıtlarını inceleyen ekip, emziren annelerin yüzde 23 oranında felç riskinden korunduğunu ortaya koydu.
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Emziren annede felç tehlikesi daha az
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