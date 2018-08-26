Beyni güçlendirmenin 7 püf noktası

Yaşla
birlikte hafızanın ve sebep sonuç ilişkisi kurma, tepki verme gibi zihinsel fonksiyonların zayıfladığını duyarız. Ama belli yöntem ve egzersizlerle beyin
yeniden yapılandırılabiliyor. İşte beyni güçlendirmek için bir dizi tavsiye: Fiziksel egzersiz:
Egzersiz sinir kavşaklarının sayısını artırır, böylece beyinde daha fazla irtibat noktası yaratır ve yeni hücreler oluşmasına katkıda bulunur. Kalp-damar sağlığının iyi olması aynı zamanda beyninize daha fazla oksijen gitmesi ve zararlı toksinlerin daha hızlı atılması anlamına da gelir. Hareket halindeyken ezberleme:
Bir metni
hareket halindeyken ezberlemeye
çalışırsanız, bilgi
zihninizde çok daha kalıcı
olabiliyor. Sağlıklı beslenme:
İnsanın bağırsaklarında beyinle bağlantılı yüz trilyonu aşkın mikrop bulunuyor. Bunların dengesi beynin sağlığı için hayati önem taşıyor. Bağırsaklara bu yüzden "ikinci beyin" denir. Çeşitli ve sağlıklı yiyeceklerle beslendiğinizde bu mikroplar dengelenir ve beyniniz de sağlıklı olur. Ayrıca şeker tüketiminizi kontrol edemezseniz, zihniniz çok daha karışık olacaktır. Şalteri indirmek:
Uzun süren endişe ve yüksek düzeyde stres beyinde zehir etkisi yapıyor. Bu nedenle zaman zaman, deyim yerindeyse şalteri indirip, beynin bu kısmını dinlendirmek çok önemli. Beynimizde "kendi halinde çalışma ağları" diyebileceğimiz bir ağ var. Dış dünyayla zihinsel ilişkimizi kestiğimizde beynin bu fonksiyonunun işleri devralıp yürütmesini sağlamış oluyoruz. Yeni şeyler denemek:
Beyninizi geliştirmekte kilit önemde bir yöntem, onu yeni şeyler yapmaya ya da öğrenmeye yönelterek sınamaktır. Bir sanat dalında kursa yazılmak ya da yeni bir dil öğrenmek gibi... Müzik:
Müzik dinleyen ya da yapan birinin beyninin bütününün aktif olduğunu görüyorsunuz. Müzik genel olarak kavrayışı artırıcı etki yapabiliyor ve müzik hafızası da demans gibi beyin hastalıklarında genellikle en son kaybedilen bilgi oluyor. Uyku:
Gündüz saatlerinde yeni bir şey öğrendiyseniz, beyninizde bir sinir hücresiyle bir diğeri arasında bağlantı oluşuyor. Uyuduğunuz zaman bu bağlantı kuvvetleniyor ve öğrendiğiniz şey hafızanın bir parçası haline geliyor. Bu nedenle uyku hafızanın devamı bakımından gerçekten çok önemli.