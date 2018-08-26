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nın alternatifi badem

Giriş Tarihi: 26.8.2018
Kahvaltının alternatifi badem
ABD'de Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, nın en iyi alternatifi badem. Günün en önemli öğününün kahvaltı olduğunu belirten beslenme uzmanları, bu öğünü kaçıranlara badem yemeyi önerdi. Kahvaltı yapmayan üniversite öğrencileri üzerinde yapılan çalışmada, badem tüketiminin kan şekeri seviyesini dengelediği görüldü. Sağlıklı yağlar, protein, E vitamini ve magnezyum bakımından zengin olan bademin kolesterolü ve kan basıncını düşürdüğü böylece açlık duygusunu bastırarak kilo kontrolü sağladığı biliniyor.
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Kahvaltının alternatifi badem
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