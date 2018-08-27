Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Sağlık Haberleri > Kayısıyı kefirle tüketin mucizevi etkisine inanamayacaksınız!

Kayısıyı kefirle tüketin mucizevi etkisine inanamayacaksınız!

Kayısının lifli yapısı, doğal şekeri ve düşük kalorili olması nedeniyle kilo kontrolüne yardımcı olduğunu belirten Diyetisyen Aslıhan Altuntaş, "Kayısının içinde bulunan pektin, lif ve selüloz bağırsakların çok iyi çalışmasını sağlar. Günde 3-4 adet kayısı kabızlık ve farklı sindirim sorunlarına çözüm olabilmektedir" dedi.

DHA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2018 10:56 Güncelleme Tarihi: 27.8.2018 11:56
Kayısıyı kefirle tüketin mucizevi etkisine inanamayacaksınız!

Yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvelerinden kayısının sağlığa pek çok faydası bulunuyor. Lifli yapısı, doğal şekeri ve düşük kalorili olması nedeniyle kilo kontrolüne yardımcı olan kayısı, hastalıklara karşı koruyucu etki yapıyor. Diyetisyen Aslıhan Altuntaş, kayısının doğal bir lif deposu olduğunu belirterek, "Kayısı, demir zengini, besleyici, uzun süre tok tutucu bir meyve. 3-4 kayısı yaklaşık 100 gram etmektedir. Bir avuç kayısı, bir porsiyon anlamına gelmektedir. 100 gram kayısı 48-50 kalori arasındadır" diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kayısıyı kefirle tüketin mucizevi etkisine inanamayacaksınız!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN