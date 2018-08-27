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Farkında olmadan yapılan lere zarar veren davranışlar

ler vücutta atık maddelerin birikmesiyle birlikte zarar görebilirler. Böbreklerimizin sağlıklı olması yaşamımızı sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmemiz için oldukça önemlidir. Pek çok insan farkında olmadan gün içerisinde böbreklerine hasar verecek davranışlarda bulunabiliyor. Bu nedenden dolayı sizlere böbrek sağlığınızı bitiren ve o sürekli devam ettirdiğiniz davranışarınızdan bahsedeceğiz.

Giriş Tarihi: 27.8.2018 22:23 Güncelleme Tarihi: 27.8.2018 22:35
Farkında olmadan yapılan böbreklere zarar veren davranışlar

GÜNDE 8 BARDAK SU İÇİN

Bir yetişkinin günde 8 bardak su içmesi gerekir. Su vücudun detoksu açısından oldukça önemlidir. Su lerinizle bir araya geldiğinde kanınızdaki toksinleri atar.

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Farkında olmadan yapılan böbreklere zarar veren davranışlar
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