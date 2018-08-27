Yüzme havuzlarındaki tehlike

Deri ve Zührevi Hastalıklar (Cildiye) Uzmanı Dr. Fikret Kaya
, havuzlarda aşırı klor kullanımında gözlerde yanma, ciltte kaşıntı, bazen solunum sıkıntısı gibi ciddi yan etkilerinin ortaya çıktığını, özellikle çocukların bu açıdan büyük risk taşıdığını söyledi.
Havuz temizliğinin önemli olduğunu söyleyen Samsun Büyük Anadolu Meydan Hastanesinden Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Fikret Kaya, "Daha önceki yıllarımızı düşünürsek Türkiye'de özel havuzlar çok azdı. Genelde insanlarımız denizlere giderdi. Havuzlarda belli yerlerde olduğundan bu yerlerdeki havuzlar temizleniyordu. Fakat günümüzün şartlarında artık her sitenin bir havuzu var. Buradaki havuzlarında temizliği tam sağlanamıyor. Bu nedenle havuzlarda kullanılan klorun kullanım şekli çok çok önem arz ediyor. Sık sıkla gündem olan bu konunun üzerinde durmak istiyorum. Klor havuzlardaki mikroorganizmalardan arınmak için önemliyse de aynı zamanda da bizim organizmamıza da zarar veren bir maddedir. Bunu asla unutmamamız gerekiyor. Onun için yeterli dozda kullanılması, aşırı dozlarında kullanılmasından sakınılması gerekiyor" dedi.
Ciddi yan etkileriyle karşılaşıyoruz
Cildiye Uzmanı Dr. Fikret Kaya, "Havuzlarda kullanılan klorun aşırı doz kullanıldığında özellikle gözlerde yanma, ciltte kaşıntı, bazen solunum sıkıntısı gibi ciddi yan etkileriyle karşılaşıyoruz. Özellikle yüzme havuzlarındaki çocuklar bu açıdan büyük risk taşıyorlar. Ya denetimleri tam yapılmalı ya da tam yapılamıyorsa bile havuzdan sonraki duş çok önem arz ediyor. En ufak bir kalıntı olmaması gerekiyor. Yoksa yan etkileri ile karşılaşma riskimiz var" diye konuştu.