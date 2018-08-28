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Yeni öğrendiğiniz bilgiden sonra uyuyun!

Öğrenme ve bellekle sağlıklı arasında çok önemli bir ilişki olduğunu belirten uzmanlar, uykunun beyni “yeniden başlatma” görevi olan önemli bir süreç olduğuna dikkat çekiyor. Bir bilgi ya da bir davranış öğrenildikten sonra uyumanın o bilgi ve davranışı kalıcı hale getirdiğini belirten uzmanlara göre, sınavdan bir gece önce uyumadan ders çalışmak bir işe yaramıyor.

Giriş Tarihi: 28.8.2018 11:31 Güncelleme Tarihi: 28.8.2018 11:32
Yeni öğrendiğiniz bilgiden sonra uyuyun!

Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Fatma Duygu Kaya Yertutanol, ile öğrenme ve bellek arasında çok güçlü bir ilişki olduğuna dikkat çekti.

Yertutanol, "Okuduğunuz bilgileri ve edinmeye çalıştığınız becerileri, daha hızlı ve etkili şekilde öğrenmek için mucizeye ihtiyaç yok. Yeterli ve sağlıklı bir uyku rutini, başarılı bir öğrenmenin anahtarı aslında" dedi.

"UYKU, BEYNİ YENİDEN BAŞLATMA SÜRECİDİR"

"Uykunun beden ve ruh sağlığı için ne kadar önemli olduğu herkesçe bilinir" diyen Yrd. Doç. Dr. Fatma Duygu Kaya Yertutanol, "Uykusuz geçen bir gecenin ardından önce kendimizi daha hareketli, neşeli ve zinde hissederken saatlerin ilerlemesi ile bu durumun yerini yorgunluk, dikkatte azalma, uyku hali, sinirlilik, çökkünlük almaya başlar. Eğer o gece de uyuma şansı bulamazsak devam eden saatlerde düşünce, duygu, algı ve davranışlarımızda belirgin değişiklikler başlar. Zihnimiz karışır, kendimizi ve etrafı tuhaf algılamaya başlarız. O nedenle uyku, bir nevi beyni "yeniden başlatma" görevi olan önemli bir süreç olarak düşünülür" diye konuştu.

Bu "yeniden başlatma" nın, beynin fabrika ayarlarına geri dönmesini sağlamanın ötesinde en son karşılaşılan bilgilerin sinir ağlarına uygun şekilde entegre edilmesine de aracılık ettiğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Yertutanol, "Yani aslında basitçe yeni bilgilerin eski bilgilerin üzerine yazıldığı bir süreç işlememekte, onun yerine yeni bilgi ve deneyimler eskileriyle bütünleştirilerek devamlı olarak güncellenmektedir" dedi.

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Yeni öğrendiğiniz bilgiden sonra uyuyun!
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