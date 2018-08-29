Tatil dönüşü işe adaptasyon için öneriler

"İŞİNİZİ SEVEREK YAPIYORSANIZ SENDROM YAŞAMAZSINIZ"

Çalışanların, uzun bayram tatili ve yıllık izin sonrasında iş hayatına uyum sağlamada zorluk çekebildiğini belirten uzmanlar, tatil akabinde ağır bir tempo yerine derece derece işlerin yoğunluğuna adapte olunması önerisinde bulunuyor.

Psikiyatrist Prof. Dr. Kemal Sayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatil sonrası sendromunun insanların iş hayatından beklentileriyle alakalı olduğunu söyledi.

Tatil sonrası adaptasyon süreciyle ilgili en temel meselenin, insanların işlerini sevip sevmemesi olduğunu ifade eden Sayar, "İşinizi severek yapıyorsanız sendrom yaşamazsınız. Ama işinizi sevmiyorsanız, kendinizi oraya ait hissetmiyorsanız sendrom yaşarsınız." dedi.