Kişisel bakımını yapmayı öğretin

17 Eylül'de 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başlayacak. Çocuğunuzun verimli bir eğitim-öğretim yılı geçirmesini istiyorsanız, onu şimdiden yoğun okul günlerine hazırlamalısınız. Okul başarısı için çocuğun hem fiziksel, hem de psikolojik olarak sağlıklı olması gerekiyor. Çocuk Gelişim Uzmanı Şenay Yılmaz, okulların açılmasına az bir süre kala ailelere tavsiyelerde bulundu...

NET VE KARARLI OLUN

Anaokulu seçerken, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ruhsatı olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Çocuğunuzun gideceği anaokulunu beğenmesini sağlayın. Düşündüğünüz anaokullarını beraber gezerek onun tepkisini ölçün.

Anaokulu pedagogundan düzenli olarak çocuğunuz hakkında bilgi alın.

Okullar başlamadan çocuğunuza genel bir check-up yaptırın.

Çocuğunuza mutlaka göz muayenesi yaptırın. Olası bir göz problemi, onun okuyup yazmasında sorunlara neden olabilir.

Kan sayımı yaptırın. Çabuk yoruluyor, halsiz kalıyor, nefes alıp verme sorunları yaşıyorsa; kansızlık problemi olabilir. Bu, onun arkadaşlarıyla özgürce oynamasına, derslerde dikkat dağınıklığına neden olabilir.

Okula hazır olup olmadığını takip edin. Anlattığınız hikayede 'Kim, ne, nerede, nasıl, niçin, ne zaman' sorularını cevaplayıp cevaplamadığını kontrol edin.

Çocuklarınızı zeka geliştirici oyunlara yönlendirin. Kızmabirader, bil bakalım, emlak oyunları, jenga, 100-500 parçalı puzzler, maketler, monopolly, tabu; sayabileceğim birkaç tanesi...

Anaokuluna gitmek istemeyen çocuğunuza karşı net ve kararlı durun. Bu duruşunuzu sergilediğiniz halde bir ayı bulan ağlamalarda destek isteyin.

Okullar açılmadan uyku düzeninizi planlamaya başlayın. ona sorumluluk verin.

Okul arkadaşlarıyla, okula başlamadan önce görüşmesini sağlayın. Böylece okula adaptasyon süreci kısalır.

Okullar açılmadan önce defterkitaplarını onun görebileceği yerlere çıkarın.

Eğer özel bir okul seçecekseniz; çocuğunuzun öğrenme kapasitesini, yeteneklerini ve beğenilerini göz önüne alarak okulu değerlendirin.

İlkokula başlayacak çocuğunuz mutlaka tuvalet eğitimini tamamlamış olmalı.

Çocuğunuzun özbakım becerilerini destekleyin. Tuvalet temizliği, elleri yıkama ve kurulama, kendi başına yemek yeme gibi yetileri kazanmış olmalı.

Kendi kendine iş yapabilme becerisini geliştirin. Ondan istediğiniz bir işi 15-30 dakikada kendi başına yapmasını isteyin.

Sorumluluk becerisini geliştirin; odasını toplama, tabağını mutfağa götürme ya da evdeki ufak bir saksı çiçeğinin bakımı gibi...

Kurallara uyma, sıra bekleme, arkadaş ilişkisi kurabilme becerilerini kazanmış olması için bu yetileri öğretecek şekilde davranın.

Sağlıklı bir benlik algısı için kendisine ait odası olmasını sağlayın. Bu, onun okul dönemi sorumlulukları daha çabuk kazanmasını sağlayacaktır.

Ödev yapma alışkanlığını kazanmasını sağlayın.

Mutlaka çalışma masası kullanmasını sağlayın. Çalışma ortamının olabildiğince az uyaranlı ve sade olmasına dikkat edin.

Televizyon, internet, bilgisayar oyunlarının süresini, günde bir saatle sınırlandırın.

Çocuğunuzun hayatını derslere endekslemeyin. Her şey ders ve okul gibi göstermeyin. Boş zamanlarını faydalı etkinliklerle değerlendirmesi gerektiğini öğretin.

Aile içi etkinliklere mutlaka vakit ayırın. En azından haftada bir-iki defa televizyonu, telefonu kapatarak çocuğunuzla oyun oynayın.

Onu mutlaka bir spor dalına yönlendirin.

Okuma sevgisini kazandırmaya çalışın. İstediği kitapları alın, okuduğu kitaplar hakkında tartışın.

SÜREKLİ MÜDAHALE ETMEYİN

Çocuğunuzun zorluklarla baş edebilme, planlama, dikkatli dinleme, bakış açısını değiştirebilme becerilerini geliştirmeye çalışın.

Konulardan ana fikir çıkarmayı öğretin. Konunun önemli yerlerini fosforlu kalemle işaretleme, cümlenin altını çizme gibi teknikleri öğrenmesini sağlayın.

Çalışma masasının düzenlenmesi tekrar yapın. Masasının tam önüne mantar bir pano koyun. Panoya haftalık plan asın, renkli kağıtlara alınan notlar iliştirin. Panoyu, ders sayısı kadar alana bölün, derslerle ilgili notları ilgili bölümlere yerleştirin.

Çocuğunuza ders çalışma stili belirleyin; hafif bir müzik eşliğinde, sessiz bir ortamda ya da bir şeyler atıştırırken çalışmak gibi... Esas olan, hangisinde daha başarılı ve istekli olduğudur...

Bol bol tekerlemeler tekrar ederek; hem diksiyonunu, hem de dikkatini geliştirmeye çalışın.

Her gün sudoku, çengel bulmaca ya da beyin jimnastiği yaptıracak soruları çözmeye çalışın.

Çocuğunuza çocuk gibi değil, yetişkin gibi davranın. Sürekli müdahale etmek ve koruyucu davranmak, kişilik gelişimlerinin sağlıklı ilerlemesini engelleyecektir.

KAYBETMEYİ DE BİLSİN

Çocuğunuza kaybetmeyi de öğretin. Esas olan; kaybettiği şeye üzülmek değil, buradan çıkarması gerekli dersi fark etmesini öğretmenizdir.

Okula başlayacak çocuğunuzun drama, müzik, jimnastik, bale gibi sanatsal etkinliklere katılımını sağlayın. Bu etkinlikler onda başka ufuklar açacak, becerilerini geliştirme fırsatı verecektir.

Eğer çocuğunuzun yaratıcılığı diğer çocuklardan daha farklı, daha entelektüel ve daha ilginç ise üstün yetenekli olduğu düşünülebilir.

Ona birden bire büyümüş gibi davranmayın. Ödevlerini yapmasını istediğinizde 'Sen büyüdün artık' derken, konuşmalarınıza katılmak istediğinde 'Sen küçüksün' diyerek reddetmeyin.

Her şeyden önce, kendisine olan özgüvenini destekleyin. Yalnız başına yapabileceği konularda ona destek olun. Özerklik duygusunun gelişmesi, kendini bir birey gibi görmesini sağlayacaktır.

Okulu korkulacak değil, sevilecek bir yer olarak göstermeye çalışın.

Eğer çocuğunuz; b-d-p-6-9 gibi sembolleri karıştırıyorsa, öğretmeni; onu uzun süre dinleyemediğini, sürekli bir şeylerle oynadığını söylüyorsa, olduğundan büyük ya da küçük yazılar yazıyorsa, yazıları okunamayacak kadar kötü ise, sınıfın hep gerisinde kalıyorsa, okurken heceleri birleştiremiyorsa, derste dalıp gidiyorsa, evde ödev yapmak sizin için kabusa dönmüşse, arkadaşlarından kopuk ya da sürekli uyum sorunları yaşıyorsa mutlaka bir uzmandan görüş almanızı öneririm.