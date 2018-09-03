Rolü gerçek oldu

Meme kanserine farkındalık yaratmak için çekilen kamu spotunda rol alan tiyatrocu Gülşen Madan (38), çekimlerden 9 ay sonra meme kanseri olduğunu öğrendi. Madan, kanser mücadelesini anlatacağı kısa filmin çekimi için destek bekliyor.

Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) tarafından kanser konusunda farkındalık yaratmak için Nisan 2016 tarihinde hazırlanan kamu spotunda rol alan tiyatrocu Gülşen Madan, çekimler sırasında kanser olduğunu bilmiyordu. Birkaç ay sonra koltuk altında bir beze fark etti, ancak önemsemedi. Bezenin büyümesi ve sertleşmesi üzerine Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde biyopsi yapıldı. 30 Ocak 2017 tarihinde meme kanseri olduğunu öğrendi. 1,5 yıldır tedavi gören Madan, kanser hastalarıyla aynı odada kaldı onların da acılarına ve hayata tutunma çabalarına tanıklık etti.

Gülşen Madan, yaşadığı bu süreci, 'Canlanış' adını verdiği bir kısa filmde anlatacak. Ancak bunu yapabilmesi için hayırseverlerden destek bekliyor. Madan, bu hayalini önce İzmir'de faaliyet gösteren Kanserle Mücadeleyi Destekleme Derneği Başkanı Mevlüt Yılmaz'a (51) anlattı. Yılmaz da 8 yıl önce akciğer kanseri olduğunu öğrendi. Hasta olduğu dönemde Kanserle Mücadeleyi Destekleme Derneği'ne üye oldu. Tedavi ile bu hastalığı yendi. 2013 yılından bu yana dernek başkanı olan Yılmaz, kayıtlı 189 kayıtlı üye ile kanser hastalarına ilaç, kira ve para yardımı yapıyor. Yılmaz, üyesi olan Gülşen Madan'ın kısa film bütçesine katkı koyamayacaklarını belirtti. Tedavisi nedeniyle tiyatro oyunculuğu yapamayan Madan, filmi çekebilmek için 50 bin liraya ihtiyaç duyduğunu söyledi.



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