Okul alışverişini internetten yapmayın

2018-2019 öğretim yılının başlamasına sayılı günler kaldı. Uzun bir tatil sonunda çocukların bir kısmı tatilin bitmesine üzülürken, bir kısmı da okulu ve arkadaşlarını özlediği için mutlu. Anne-babalar okulun anlam ve öneminin farkında. Peki, çocuklar bunun ne kadar farkındalar? Çocuğunuz okul açılacak diye üzgün mü? Kaygılı mı? Seviniyor mu? Yoksa sadece okulu bir görev olarak mı algılıyor? NP İstanbul Beyin Hastanesi'nden Klinik Psikolog Aynur Sayım, çocuğunuza okulu sevdirmenin yollarıyla ilgili ipuçları paylaştı...

BU HEYECANI YAŞASIN

Çocuklar için okula başlamaları için heyecan verici durumlardan biri de okul alışverişidir. Yeni defter ve kitaplar, çanta, okul kıyafeti, ayakkabı ve kırtasiye malzemeleri... Biz yetişkinler bile hâlâ çocukluğumuzdaki o okul alışverişi heyecanını unutamayız. Çocuğa okulu sevdirmek için yapılacak en güzel davranışlardan biri de, çocuğunuza okul alışverişinde seçim yapmasına izin vermektir. Bırakın çocuğunuz kalemini, çantasını, ayakkabısını ve diğer eksiklerini kendisi seçsin.

ALIŞVERİŞ LİSTESİ HAZIRLAYIN

Okul alışverişini sanal ortamdan değil, çocuğunuzla birlikte gezerek yapın. Onun kullanacağı malzemelerin renklerini, desenlerini kendisinin seçmesine izin verin. Her ailenin bütçesi farklıdır elbette. Bu durumda ona alabilecekleriniz arasından birkaç seçenek sunup hangisini sevdiyse onu alabileceğini söyleyin. Okul alışverişinde çocuğunuzun aşırıya kaçmasını engellemek için onunla birlikte okul alışverişi listesi çıkartın. Evden çıkmadan önce çocuğunuza bu listenin dışında o gün bir şey alınamayacağını baştan söyleyin. Böylelikle gereksiz ve sizi zorlayıcı ekstra alışveriş durumu söz konusu olmaz. Çoğu okulun belirli bir forma ve giyim kuralları vardır. Eğer çocuğunuz bu kurallar dışında bir ayakkabı ve kıyafet seçimi yapıyorsa; ona bunu okulda giyemeyeceğini, ancak tatil günlerinde giyebileceğini ve bugün sadece okul alışverişinde olduğunuzu, yaptığınız listenin dışında çıkmamanız gerektiğini hatırlatabilirsiniz. Hiç şüphesiz ki okul başarısında çocuğun kendisine ait bir odasının ya da oda imkanı yoksa kendisine ait bir köşesinin olması çok önemlidir. Çocuğun mümkünse kendisine ait odasının olması; kendi bireyselliğini hissedebilmesi, kendisine ait ortam oluşturabilmesi ve özgürlüğünü hissedebilmesi açısından da önemlidir. Ev koşulları uygun değilse bile çocuğa uygun bir köşe, masa, sakin sessiz bir çalışma ortamı ve kendisinin düzenleyebileceği, bağımsız çalışabileceği bir ortam hazırlamak uygun olacaktır. Ortamda çocuğun dikkatini dağıtacak derecede fazla materyal, eşya olmamalı ve gürültüden arındırılmış olmalıdır.

SOFT RENKLER KULLANIN

Çocuğunuzun odasını ya da kendisi için hazırlayacağınız bir alanı okul için yeniden düzenlerken onun da fikirlerini almayı unutmayın. Odada genellikle dinlendirici renklerde eşya ya da duvar boyası kullanılmasına özen gösterin. Kırmızı, siyah, kahverengi ve benzeri renkler gözleri yoracağı için çocuğun dikkatini azaltıp ders çalışmasını engelleyebilir. Mavi, yeşil, açık pembe ve sarı gibi soft renklerin dinlendirici ve rahatlatıcı etkisi vardır. Bu renkler, çocuğun derse odaklanmasını daha kolaylaştıracaktır.

NEGATİF CÜMLELER KURMAYIN

Evde çocuk için ayrı oda hazırlama imkanı yoksa, evin uygun bir köşesi seçilerek saydığımız şartlarda bir düzenleme yapılmalıdır. En azından çocuğun kendisine ait bir masa ve sandalyesinin olması önemlidir. Çocuk, olabildiğince aynı yerde ders çalışmalıdır. Çalışma disiplininin sağlanması açısından ortamın sürekliliği önemlidir. Her şeyden önce okul başlarken çocukta stresi artıracak 'Artık disipline gireceksin, bu sene daha çok ders çalışacaksın' gibi söylemlerden kaçınılmalı ve gerekli düzen onunla birlikte sağlanmalıdır. Bu söylemler, çocuğun okula negatif anlam yüklemesine sebep olabilir.

ÇOCUKLARDA DOĞRU ÇANTA VE AYAKKABI SEÇİMİ



Okul alışverişinin en önemli iki parçası ayakkabı ve çantadır... Henüz gelişme çağında olan çocuklar için bu iki malzemenin hatalı alınması çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir. Biz de Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. İsmail Yılmaz'dan okul çağındaki çocuklara çanta ve ayakkabı seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğrendik... BEL KEMERI DE OLMALI!

Sırt çantası ve içindeki ağırlıkların toplamı, vücut ağırlığının yüzde 15'inden az olmalı.

Ağırlık uygun dağıtılmalı. Daha ağır eşyalar bele daha yakın konmalı.

Sırt çantası uzun süre taşınmamalı. Uzun süre ayakta kalınacaksa sırttan çıkarılmalı.

Sırt çantasının geniş ve destekli omuz askıları ve bel kemeri bulunmalı.

Sırt çantası, her iki omuzdan asılarak düzgün taşınmalı.

Çantanın taşınma düzeyi kalça veya bel kemeri bölgesinde olmalı.

Çanta, bel kemeriyle sabitleştirilmeli. Böylece yer değiştirmesi önlenir ve postür bozulmaz. AĞRIDAN KORUYUN

Op. Dr. İsmail Yılmaz, miniklerin bel ağrısından korunmak için neler yapması gerektiğini şöyle anlattı:

Doğru sırt çantası seçilmeli.

Çocukların taşıdığı yükü azaltmak için okulda dolaplar olmalı.

Bilgisayar kullanırken vücut doğru kullanılmalı.

Çocuğun teneffüslerde fiziksel aktivite yapması teşvik edilmeli.

Aşırı spor ve aşırı fiziksel aktivitelerden, omurgada yıpranma nedeniyle bel ağrısı ve fıtığa yol açabildiğinden sakınılmalı.

Ebeveynler, çocuklarının omurgasına bakarak bir eğrilik ya da kamburluk olup olmadığını sık sık kontrol etmeli. DERI MODELLERI TERCIH EDIN

Çocuğunuzun ayak gelişimini korumak için rahat, yumuşak ve esnek ayakkabıları tercih edin.

Çocuğunuzun ayak sağlığını korumak için plastik ve diğer sentetik malzemelerden yapılan ayakkabılar yerine, deri veya kanvas olan modelleri tercih edin.

Ayakkabının iç yüzeyinin sıcağa ve terlemeye karşı ter emici malzemeden yapılmış olmasına dikkat edin. Aynı zamanda, kışın çocuğunuzun ayağını soğuktan koruyacak ayakkabıları seçin.

Ayakkabının çocuğun ayağına uygun olmasına özen gösterin.

Ön kısmı geniş ve yuvarlak, arka kısmı güçlü ve hareketsiz olan ayakkabılar daha uygundur.