Gözleri ovuşturmak birçok probleme davetiye çıkarıyor

Göz kapaklarının gözü çevreleyen, kurumaya karşı koruyan, gözyaşının göz yüzeyine yayılmasını sağlayan aynı zamanda dışarıdan gelecek darbelere karşı koruyan bir bariyer olduğunu ifade eden Op.Dr. Şeyda Atabay, "Göz kapaklarının içe veya dışa dönmesi durumlarında gözkapakları görevlerini tam olarak yapamazlar ve gözlerimiz korunmasız kalırlar.



Göz kapaklarının içe dönmesi entropium olarak adlandırılan ve gözde ciddi sorunlara neden olan bir durumdur. Göz kapakları herhangi bir enfeksiyon veya kapaklardaki kasların gevşemesi neticesinde içe doğru döner ve kirpikli kenar gözyüzeyine sürter. Bu durumda göz yüzeyinde olmaması gereken çizilmeler ve yaralanmalar meydana gelir.