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Bu belirtiler varsa dikkat! O hastalık ndan bulaşıyor

Sıcak havalarda oda ısısını düşürerek konforlu bir ortam yaratmak için kullanılan klimalar aynı zamanda hava yolu ile bulaşan mikroorganizmaların da kaynağı olabiliyor. Klima yoluyla bulaşan ve klima hastalığı olarak bilinen “lejyoner hastalığı”, zatürre gibi ciddi üst solunum yolu sorunlarına yol açabiliyor.Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Necla Songür, klima hastalığı ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 4.6.2018 11:25 Güncelleme Tarihi: 10.9.2018 12:19
Bu belirtiler varsa dikkat! O hastalık duş başlığından bulaşıyor

DUŞ BAŞLIKLARINDAN BULAŞABİLİR

Ortamlarda bulunan klimaların eğer hijyeni ve temizliği iyi yapılmazsa, "lejyonella" adı verilen bir bakteri üremektedir. Akarsu, nehir, göl, sauna, hamam, jakuzi, fıskiye, havuz, gibi sulu ve nemli ortamlarda ya da klimalarda üreyen bu bakteri, solunum yoluyla bulaşmaktadır. Aslında her gün karşılaşılan bu bakteri, bağışıklık sistemi güçlü olmayan kişilerde, ilk olarak üst solunum yolu hastalığı olarak kendini gösterir, tedavi edilmediğinde de akciğere yerleşerek zatürreye sebep olabilir. Bu durum, kişiyi komaya kadar götürebilecek bir sürece yol açabilir.

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Bu belirtiler varsa dikkat! O hastalık duş başlığından bulaşıyor
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