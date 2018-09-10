Bu belirtiler varsa dikkat! O hastalık duş başlığından bulaşıyor

DUŞ BAŞLIKLARINDAN BULAŞABİLİR

Ortamlarda bulunan klimaların eğer hijyeni ve temizliği iyi yapılmazsa, "lejyonella" adı verilen bir bakteri üremektedir. Akarsu, nehir, göl, sauna, hamam, jakuzi, fıskiye, havuz, duş başlığı gibi sulu ve nemli ortamlarda ya da klimalarda üreyen bu bakteri, solunum yoluyla bulaşmaktadır. Aslında her gün karşılaşılan bu bakteri, bağışıklık sistemi güçlü olmayan kişilerde, ilk olarak üst solunum yolu hastalığı olarak kendini gösterir, tedavi edilmediğinde de akciğere yerleşerek zatürreye sebep olabilir. Bu durum, kişiyi komaya kadar götürebilecek bir sürece yol açabilir.