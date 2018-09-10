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Dikkat! Bu besin hafızayı etkiliyor Beslenme şekli beynin hem çalışma temposu hem de verimliliği üzerinde önemli rol oynuyor. Özellikle güçlü bir hafızaya sahip olmada; doğru besinleri, doğru miktarda tüketmenin çok önemli olduğunu belirten uzmanlar, hafızayı güçlendirmek için sofralardan eksik edilmemesi gereken besinleri şöyle sıralıyor:

Giriş Tarihi: 4.6.2018 10:05 Güncelleme Tarihi: 10.9.2018 11:52