Dikkat! Bu besin hafızayı etkiliyor

Beslenme şekli beynin hem çalışma temposu hem de verimliliği üzerinde önemli rol oynuyor. Özellikle güçlü bir hafızaya sahip olmada; doğru besinleri, doğru miktarda tüketmenin çok önemli olduğunu belirten uzmanlar, hafızayı güçlendirmek için sofralardan eksik edilmemesi gereken besinleri şöyle sıralıyor:
Giriş Tarihi: 4.6.2018 10:05Güncelleme Tarihi: 10.9.2018 11:52
ISPANAK
B grubu vitaminler ve folat içerir , E vitamininden zengindir. Beyin hücrelerini zararlı serbest radikallere karşı korur. E vitamini zengini diğer besinler: badem, brokoli, kivi, mango, ayçiçek tohumu, domates.