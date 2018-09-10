En iyi otizm testi Kaliforniya’da keşfedildi

ABD'nın Kaliforniya Üniversitesi'nde keşfedilen yeni bir kan testi
, otizmin hem çevresel hem de genetik faktörler dikkate alınarak teşhis edilmesini sağlıyor ve günümüze dek bulunan en kapsamlı otizm teşhis testi olarak öne çıkıyor. İngiliz gazetesi Daily Mail
'in haberine göre bu kan testi, daha önceden tespit edilemeyen otizm çeşitlerinin yüzde 90'ını yakalayabiliyor ve teşhis edilememiş vakaları da gün yüzüne çıkarabiliyor. Uzmanlar, bu test sayesinde tedavi ve davranış terapisi seanslarına daha erken yaşlarda başlanabileceğini söylüyor.