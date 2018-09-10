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ile yoğurdu birlikte yiyin sonuca inanamayacaksınız!

Haftada 5 ile 7 kilo arasında zayıflatan diyeti ünlü beslenme uzmanı Ender Saraç'ın en çok tercih edilen diyeti. Günde 21 hurma ile sınırlı olan diyetle 7 günde 5 kilo veriliyor. Bu diyet göbeğini eritmek isteyenler için birebir. İşte haftada 7 kilo verdiren hurma yoğurt diyeti...

Giriş Tarihi: 14.4.2018 16:37 Güncelleme Tarihi: 10.9.2018 12:48
Hurma ile yoğurdu birlikte yiyin sonuca inanamayacaksınız!

Nisan mayıs ayları vücudun en hızlı kilo verdiği aylardır. Bu aylarda kış kilolarını hızlıca atmak isteyenler için haftada 5 ila 7 kilo arasında zayıflatan diyetini öneriyoruz. Ender Saraç'ın en çok tercih edilen diyetlerinden biri olan hurma yoğurt diyetinde su dışında yemek yok. Bu diyetin en önemli özelliği göbek yağlarını eritmesi. Kabızlık ve hazımsızlık sorunu olanlar için de hurma yoğurt diyeti eşsiz bir zayıflama formülü. Bu diyet sert gelirse, 15 günde 7 kilo verebileceğiniz ve yine hurma ile yapılan alternatif bir diyet planı da var. İşte haftada 7 kilo verdiren hurma yoğurt diyeti;

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Hurma ile yoğurdu birlikte yiyin sonuca inanamayacaksınız!
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