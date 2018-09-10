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Tüm lere dirençli süper keşfedildi

Bilim adamları, insan derisinde yaygın görülen bir nin bilinen tüm lere direnç geliştirdiğini keşfetti.

AA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2018 16:45 Güncelleme Tarihi: 10.9.2018 17:13
Tüm antibiyotiklere dirençli süper bakteri keşfedildi

'nın Melbourne Üniversitesinden bilim adamları, staphylococcus epidermidis adlı nin farklı formlarına toplu direnç geliştiren çeşitleri olduğunu tespit etti.

Avrupa'da ortaya çıkan süper bakteri türünün küresel olarak yayıldığı belirtildi.

Avustralya'da 2012 yılında bir hastada görülen süper bakteri hakkında 6 yıldır çalışmalar yürüten Dr. Jean Lee, söz konusu bakterinin, rifampicin ve vancomycin türü antibiyotiklere dirençli olduğunu kaydetti.

Bu iki antibiyotik türünün birbirine alternatif tedaviler olduğunu ifade eden araştırmacılar, her iki türe direnç geliştiren süper bakterinin tedavi seçeneklerini tükettiğine dikkati çekti.

Lee, antibiyotik direncinin bazı hallerde tedavi edilemez noktaya ulaştığına işaret etti.

Hastane enfeksiyonlarına da neden olan süper bakterinin 10 ülkede 78 sağlık merkezinde görüldüğü belirtildi.

Araştırmacılar, aşırı ve kontrolsüz antibiyotik kullanımının bakterileri ilaçlara giderek daha bağışık hale getirdiği uyarısında bulundu.

Araştırmanın sonuçları "Nature Microbiology" dergisinde yayımlandı.

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Tüm antibiyotiklere dirençli süper bakteri keşfedildi
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